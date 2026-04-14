El mensaje cargado de emoción de Gianinna Maradona antes del nuevo juicio por Diego
La hija del Diez compartió una publicación íntima en redes sociales en la antesala del proceso judicial que buscará esclarecer las responsabilidades por la muerte de su padre.
En la previa del inicio del nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona, su hija Gianinna Maradona conmovió a sus seguidores al publicar un mensaje cargado de sentimiento en sus redes sociales, reflejando la expectativa y el dolor que atraviesa la familia en este momento clave. El proceso judicial comenzó este martes en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, luego de la suspensión del juicio anterior en medio de controversias.
En ese contexto, la hija del exfutbolista decidió expresarse públicamente apenas unas horas antes del inicio de la primera audiencia, dejando en claro su estado emocional. “Estamos más cerca, es mañana. Te amo”, escribió en una historia de Instagram que acompañó con una imagen junto a su padre, en la que se los ve compartiendo un momento íntimo frente al mar.
La publicación rápidamente generó repercusión entre los seguidores del Diez y volvió a poner en primer plano el costado humano detrás del proceso judicial. El nuevo juicio tiene como objetivo determinar las responsabilidades de los siete imputados en torno a la muerte de Maradona. La causa investiga si existió homicidio simple con dolo eventual, en el marco de presuntas negligencias, abandono y mala praxis médica durante los últimos días de vida del exjugador.
Tanto Gianinna como Dalma tendrán un rol central en el juicio, ya que sus testimonios podrían aportar detalles relevantes sobre el entorno, la atención médica y las decisiones que rodearon la salud del ídolo en sus últimas semanas. El mensaje publicado por Gianinna no solo refleja la cercanía del inicio del proceso, sino también la necesidad de obtener respuestas. La frase sintetiza la expectativa de la familia por alcanzar una resolución judicial que esclarezca lo ocurrido.
A más de cinco años de la muerte de Maradona, el juicio representa una instancia decisiva para determinar responsabilidades y, en cierta medida, brindar un cierre a una etapa marcada por el dolor, la incertidumbre y el reclamo de justicia. En ese marco, la voz de sus hijas vuelve a cobrar protagonismo, no solo en los tribunales, sino también en el plano público, donde cada gesto y cada palabra evidencian el peso emocional de una causa que mantiene en vilo a todo el país.
Comienza un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona
El juicio se desarrollará en los tribunales de San Isidro, específicamente en la sala principal del primer piso, escenario de causas emblemáticas en la historia judicial argentina. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, estará a cargo de conducir un proceso que tendrá como imputados a siete profesionales de la salud acusados de “homicidio simple con dolo eventual”, delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.
Entre los acusados se encuentran el médico Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y otros integrantes del equipo que estuvo a cargo de la atención del ex futbolista. Todos llegan en libertad al juicio, mientras que la enfermera Dahiana Madrid enfrentará un proceso aparte bajo la modalidad de juicio por jurados, aún sin fecha definida. La acusación sostiene que “el actuar del equipo de salud a cargo que atendía a Diego Armando Maradona fue inadecuado, deficiente y temerario”.
Las audiencias se realizarán dos veces por semana, los martes y jueves, en jornadas que se extenderán desde las 10 hasta las 17. De una lista inicial que superaba los 200 testigos, finalmente se acordó la declaración de 92 personas, entre familiares, profesionales médicos, efectivos policiales y allegados al entorno del “Diez”. Este volumen de testimonios refleja la complejidad del caso y la cantidad de elementos que deberán analizarse para llegar a una resolución.
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