El mensaje del papa León XIV para los reclusos en la cárcel de Devoto: "Una nueva vida es posible"

El encuentro se realiza en un penal casi vacío debido a su inminente cierre definitivo y el traslado previo de la mayor parte de la población carcelaria a Marcos Paz.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, recibe al sumo pontífice en la puerta del complejo penitenciario y el encuentro se desarrolla en el gimnasio del penal con un grupo reducido de entre 72 y 75 internos de buena conducta que están próximos a recuperar su libertad.

Visita a la cárcel de Devoto sin lavado de pies

A diferencia de otras visitas papales, la ceremonia no incluye el tradicional lavado de pies, pero contempla un espacio de escucha donde tres detenidos comparten sus testimonios de fe y superación.

Además, el Sumo Pontífice recibe un báculo de madera de álamo tallado por detenidos de la Unidad 19 de Saavedra y artesanías creadas en la Unidad 47 de San Martín.