El mensaje del papa León XIV para los reclusos en la cárcel de Devoto: "Una nueva vida es posible"
El Sumo Pontífice pronunció un esperanzador discurso en el penal porteño.
El encuentro del papa León XIV en la cárcel Villa Devoto se lleva a cabo este miércoles con un carácter pastoral centrado en la escucha, la dignidad humana, la misericordia y la posibilidad de una nueva vida.
En el gimnasio del penal, el Papa se reúne con unos 70 internos antes del cierre definitivo de la unidad y su traslado a Marcos Paz, en un acto incluye palabras de bienvenida y conmovedores testimonios de detenidos y exdetenidos.
El arzobispo Jorge García Cuerva recibió al Pontífice definiéndolo como "el pastor que abraza a todos", rememorando además las tradicionales visitas de Francisco al penal.
En ese marco, el Sumo Pontífice aseguró que "siempre hay una salida" y que "una nueva vida es posible".
Así llegó el papa León XIV a la cárcel Devoto para su encuentro con reclusos
El papa León XIV visita este miércoles la cárcel de Villa Devoto en su la última jornada de su viaje apostólico por la Argentina.
El encuentro se realiza en un penal casi vacío debido a su inminente cierre definitivo y el traslado previo de la mayor parte de la población carcelaria a Marcos Paz.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, recibe al sumo pontífice en la puerta del complejo penitenciario y el encuentro se desarrolla en el gimnasio del penal con un grupo reducido de entre 72 y 75 internos de buena conducta que están próximos a recuperar su libertad.
Visita a la cárcel de Devoto sin lavado de pies
A diferencia de otras visitas papales, la ceremonia no incluye el tradicional lavado de pies, pero contempla un espacio de escucha donde tres detenidos comparten sus testimonios de fe y superación.
Además, el Sumo Pontífice recibe un báculo de madera de álamo tallado por detenidos de la Unidad 19 de Saavedra y artesanías creadas en la Unidad 47 de San Martín.
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