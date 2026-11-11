Así llegó el papa León XIV a la cárcel Devoto para su encuentro con reclusos
La visita se realiza en un penal casi vacío debido a su inminente cierre definitivo.
El papa León XIV visita este miércoles la cárcel de Villa Devoto en su la última jornada de su viaje apostólico por la Argentina.
El encuentro se realiza en un penal casi vacío debido a su inminente cierre definitivo y el traslado previo de la mayor parte de la población carcelaria a Marcos Paz.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, recibe al sumo pontífice en la puerta del complejo penitenciario y el encuentro se desarrolla en el gimnasio del penal con un grupo reducido de entre 72 y 75 internos de buena conducta que están próximos a recuperar su libertad.
Visita a la cárcel de Devoto sin lavado de pies
A diferencia de otras visitas papales, la ceremonia no incluye el tradicional lavado de pies, pero contempla un espacio de escucha donde tres detenidos comparten sus testimonios de fe y superación.
Además, el Sumo Pontífice recibe un báculo de madera de álamo tallado por detenidos de la Unidad 19 de Saavedra y artesanías creadas en la Unidad 47 de San Martín.
Detuvieron a un joven cerca del escenario del papa León XIV en Palermo: llevaba documentación falsa
Un joven de 35 años, identificado como Tomás Eduardo Natenzon, fue detenido portando credenciales falsas para poder ingresar al predio restringido cercano al escenario donde estará el papa León XIV.
Cuando el personal policial se acercó al joven, este mostró una credencial con un QR que no dirigía a ningún enlace. Primero dijo que era "bombero", luego "turista" y finalmente dijo que era "radioaficionado".
La patente de la moto simulaba ser una de un vehículo oficial y llevaba cuatro equipos de comunicación, distintas credenciales. El Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini, interviene en la causa y dispuso la detención del hombre en calidad de incomunicado por falsificación de documento público e intimidación pública, además del secuestro de la moto.
El itinerario oficial del papa León XIV en la Argentina
Miércoles 11 de noviembre (Misa en Luján y despedida del país)
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8:00: Visita pastoral al Complejo Penitenciario Federal en Villa Devoto.
10:00: Celebración eucarística central en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. (Nota: Feriado decretado únicamente en la Provincia de Buenos Aires).
- 13:30: Ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, previa al despegue hacia Lima fijado para las 14:00.
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