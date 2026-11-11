Así llegó el papa León XIV a la cárcel Devoto para su encuentro con reclusos

Detuvieron a un joven cerca del escenario del papa León XIV en Palermo: llevaba documentación falsa

Un joven de 35 años, identificado como Tomás Eduardo Natenzon, fue detenido portando credenciales falsas para poder ingresar al predio restringido cercano al escenario donde estará el papa León XIV.

Cuando el personal policial se acercó al joven, este mostró una credencial con un QR que no dirigía a ningún enlace. Primero dijo que era "bombero", luego "turista" y finalmente dijo que era "radioaficionado".

La patente de la moto simulaba ser una de un vehículo oficial y llevaba cuatro equipos de comunicación, distintas credenciales. El Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini, interviene en la causa y dispuso la detención del hombre en calidad de incomunicado por falsificación de documento público e intimidación pública, además del secuestro de la moto.

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Miércoles 11 de noviembre (Misa en Luján y despedida del país)