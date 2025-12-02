Preocupación por el aumento de casos de tos convulsa en Argentina: ya hubo siete niños muertos en lo que va del año

Las provincias más afectadas por la tos convulsa

Durante 2025, los casos confirmados se distribuyen en 20 jurisdicciones del país. La mayor concentración se observa en la Región Centro (515 casos), con predominio de notificaciones en residentes de la provincia de Buenos Aires (342) y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (67). En la Región Sur se confirmaron 145 casos, principalmente vinculados al brote en curso en Tierra del Fuego.

Qué es la tos convulsa

La tos convulsa, tos ferina o coqueluche es una enfermedad respiratoria aguda prevenible porvacunación, que puede afectar a personas de todas las edades, aunque presenta mayores tasas de morbilidad y mortalidad en lactantes y niños pequeños. Los adolescentes y adultos jóvenes pueden presentar la enfermedad de forma leve, atípica e inclusive con las manifestaciones clásicas, y representan una fuente importante de transmisión hacia los menores. Dado su alto grado de contagiosidad —especialmente en contextos de contacto estrecho y prolongado como el hogar, jardines maternales, jardines de infantes o escuelas—, resulta fundamental el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno para evitar la propagación entre personas susceptibles.

Síntomas de la tos convulsa

La tos convulsa se desarrolla en tres etapas sintomáticas secuenciales:

• Fase catarral: se caracterizan ser similares a los de un resfrío común, con rinitis y tos.

• Fase paroxística: los ataques de tos van aumentando en frecuencia e intensidad y generalmente termina con una inspiración profunda, la cual produce un silbido muy característico llamado estridor inspiratorio. También es frecuente el vómito postusivo (causado por la tos). En los recién nacidos y lactantes menores de 6 meses son frecuentes la cianosis (coloración azul de la piel) y apneas.

• Fase de convalecencia: se caracteriza por la disminución gradual y progresiva de los ataques de tos (presentándose tan solo durante el sueño o cuando hay una gran excitación física) con desaparición del silbido (estridor inspiratorio).

Las complicaciones más importantes se dan en los menores de 6 meses, quienes pueden padecer bronconeumonía, convulsiones, encefalopatía aguda y daño cerebral permanente. En tanto, los adultos y adolescentes con inmunidad adquirida por vacunación o por infecciones previas con el patógeno, pueden presentar síntomas leves o la típica tos paroxística prolongada.

Vacuna para la tos convulsa

La vacunación es la estrategia más importante de prevención para la tos convulsa. El esquema el Calendario Nacional de Vacunación indica que se deben aplicar:

Vacuna quíntuple: una dosis a los 2 meses, otra a los 4 y otra a los 6.

una dosis a los 2 meses, otra a los 4 y otra a los 6. Refuerzo de la vacuna quíntuple : entre los 15 y 18 meses.

: entre los 15 y 18 meses. Vacuna rriple bacteriana celular: a los 5 años.

a los 5 años. Vacuna triple bacteriana acelular (DTPa): a los 11 años.

Además, la vacuna DTPa, está incluida para mujeres embarazadas a partir de la semana 20 y el personal de salud que esté en contacto con menores de 12 meses, cada 5 años.

La introducción de las vacunas antipertussis ha contribuido a la disminución de la incidencia global de la enfermedad. En este contexto, la vigilancia epidemiológica de coqueluche cumple un rol clave al permitir evaluar el impacto de la vacunación, monitorear tendencias nacionales, identificar poblaciones en riesgo y orientar estrategias de prevención y control.

