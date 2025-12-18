El Ministerio de Salud instó a reforzar medidas de prevención contra el dengue
El Ministerio de Salud de la Nación sugiere estar atentos ante la aparición de síntomas como fiebre y dolores musculares.
Ante los posibles casos de dengue en el país, el Ministerio de Salud de la Nación insta a las jurisdicciones a fortalecer la detección temprana y a la vez que recuerda las medidas de cuidado que deben adoptar quienes viajen a países con presencia de la enfermedad.
Se trata de una enfermedad que no se transmite de persona a personas, sino por la picadura del mosquito vector cuando se encuentra infectado, por lo que es fundamental la eliminación de los reservorios de ese insecto para contener la propagación.
Según un informe de la cartera sanitaria, el inicio de la temporada de dengue 2025-2026 presenta en nuestro país un escenario de bajo riesgo, con interrupción sostenida de la transmisión autóctona y, hasta el momento, se confirmaron 12 casos, de los cuales solo 4 son autóctonos y 8 corresponden a personas con antecedentes de viaje a México, Brasil, Sri Lanka, Paraguay y Cuba.
No obstante, la circulación del virus en varios países de la región y el aumento estacional de la actividad del mosquito Aedes aegypti en distintas provincias del país exigen reforzar las medidas de prevención para evitar la introducción y propagación de eventos importados.
Este fortalecimiento cobra particular relevancia ante el incremento de la circulación de personas que se espera durante las próximas semanas ocasionado por las Fiestas y las vacaciones dentro y fuera del país, mientras que, en este sentido, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda a las personas que viajen a países con circulación viral de dengue y otros arbovirus que adopten medidas para protegerse de las picaduras de mosquitos y evitar contagios.
Recomendaciones para prevenir el dengue y evitar su contagio
Las mismas incluyen el uso de repelentes, especialmente en las primeras horas de la mañana y del atardecer en las que el mosquito tiene mayor actividad. También se sugiere usar ropa de colores claros que, de ser posible, cubra brazos y piernas, utilizar espirales en espacios al aire libre y tabletas en ambientes interiores, y proteger camas, cunas y cochecitos con tul o tela mosquitera.
Ante la presencia de síntomas compatibles con la enfermedad, se recuerda también que se debe consultar inmediatamente al sistema de salud, sin automedicarse, mientras que la cartera sanitaria nacional recomienda también continuar con la eliminación de posibles criaderos y es fundamental descartar objetos en desuso que puedan acumular agua, dar vuelta, tapar o cambiar el agua de aquellos que no puedan eliminarse y destapar canaletas o desagües.
Además, aquellas personas que se vayan de viaje o dejen sus viviendas por varios días, deben tener especial cuidado con estas medidas, para evitar que durante su ausencia se acumule agua que puedan convertirse en criaderos del mosquito.
Actualmente, 16 países del continente registran circulación de dengue y Brasil concentra, por amplio margen, el mayor número absoluto de casos, mientras que otros con altas notificaciones acumuladas son México, Colombia, Guatemala, Perú, Honduras, Costa Rica y Ecuador.
En relación con los serotipos, Brasil, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá y Puerto Rico presentan circulación simultánea de los cuatro serotipos del dengue, mientras que Bolivia, Perú y Paraguay muestran circulación de múltiples serotipos, destacándose la presencia de DENV-3 en los tres países.
En Argentina se registró circulación autóctona de los serotipos DENV-1 y DENV-2 en 2025. La detección de dos casos de DENV-3 en personas con antecedente de viaje en las últimas semanas evidencia la necesidad de mantener una vigilancia oportuna, que incluye la serotipificación y el uso de métodos de diagnóstico directo.
