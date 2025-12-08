Alerta sanitaria por Sarampión: cuáles son sus síntomas y cómo prevenirlo

Los síntomas del sarampión suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición al virus, lo que se denomina período de incubación.

El principal y el más visible es una erupción cutánea, la cual pude durar hasta una semana. Suele estar acompañado por rinorrea, tos, ojos llorosos y enrojecidos y pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la erupción cutánea comienza generalmente en el rostro y la parte superior del cuello. Luego, se extiende hasta llegar a las manos y los pies. Por lo general, dura entre 5 y 6 días hasta que se desvanece.

¿Cómo se transmite el sarampión?

sarampion

El sarampión se transmite por el aire, a través de gotas que una persona libera al hablar, toser o estornudar. También puede contagiarse por contacto con superficies contaminadas.

El virus presente en el aire o sobre superficies infectadas sigue siendo activo y conserva su capacidad infecciosa hasta dos horas, motivo por el cual el sarampión es altamente contagioso.

A su vez, una sola persona infectada puede contagiar a 9 de cada 10 que no vacunadas.

Cualquier persona no inmune - no vacunada o vacunada pero que no haya desarrollado inmunidad - puede infectarse.

Los niños pequeños no vacunados y las mujeres embarazadas corren mayor riesgo de sufrir complicaciones graves a causa del sarampión.

¿Cómo prevenir el sarampión?

La vacunación es la única forma eficaz para prevenir el contagio de sarampión.

vacuna triple viral

En Argentina, el Calendario Nacional de Vacunación exige dos dosis de la vacuna Triple Viral. La vacuna es gratuita, está disponible en hospitales y centros de salud públicos de todo el país y no requiere de una orden médica.

• Primera dosis de Triple Viral: a los 12 meses

• Segunda dosis de Triple Viral a los 5 años

Es de suma importancia que ante la presencia de fiebre y manchas rojas en la piel se consulte inmediatamente con un médico y no se concurra a lugares públicos.

Calendario Nacional de Vacunación 2025

calendario de vacunacion