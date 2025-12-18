Un nuevo fármaco demostró alta eficacia para controlar la hipertensión: de cuál se trata

Baxdrostat: los resultados del ensayo clínico

Los pacientes ingirieron baxdrostat por vía oral, una vez por día, en dosis de 1 mg o 2 mg, siempre sumado al tratamiento habitual que ya recibían.

Según publicó la Sociedad Española de Cardiología, después de doce semanas de tratamiento, las personas que tomaron baxdrostat tuvieron una bajada importante de la presión alta: los que tomaron 1 mg bajaron la presión sistólica 8,7 puntos en promedio y los que tomaron 2 mg la bajaron9,8 puntos en promedio.

Al inicio del estudio, todos los pacientes que participaron tenían una presión promedio de 149/87 mmHg.

A su vez, casi el 40% de los pacientes que tomaron de baxdrostat logró valores normales de presión, frente a un 18,7 % con placebo.

Por otro lado, uno de los aspectos más destacados de este fármaco elaborado por AstraZeneca es que su eficacia se mantuvo durante 24 horas, incluso en las primeras horas de la mañana, cuando los pacientes con hipertensión tienen un mayor riesgo de eventos cardiovasculares.

En cuanto a los efectos secundarios, fueron esperables y leves en general: algunos pacientes presentaron un aumento del potasio en sangre en un pequeño porcentaje (1 a 3%), descenso leve y transitorio del sodio y disminución reversible de la función renal al inicio del tratamiento.

AstraZeneca adquirió el fármaco y está impulsando su proceso de búsqueda de aprobación regulatoria en la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de Estados Unidos y en Europa para 2026.

En Argentina, el baxdrostat no se encuentra disponible, aunque la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA) publicó los avances de los ensayos clínicos en 2022 y 2025, señalando su relevancia para el manejo de la presión alta.