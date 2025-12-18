Un nuevo fármaco demostró alta eficacia para controlar la hipertensión: de cuál se trata
El baxdrostat se encuentra en estudio en España y ha demostrado su eficiencia para controlar la presión alta resistente.
Un reciente estudio científico evaluó la eficacia de un nuevo medicamento llamado baxdrostat, pensado especialmente para personas con presión alta resistente, una condición que afecta a entre el 10 y el 12% de los pacientes hipertensos y que se asocia a un mayor riesgo de infarto, ACV y daño renal.
La hipertensión arterial resistente (HTAr) es aquella en la cual no se logra bajar los niveles de presión alta a pesar de que el paciente se encuentre bajo tratamiento. Uno de los principales responsables de este cuadro es la aldosterona, una hormona que hace que el cuerpo retenga sodio y agua, lo que aumenta el volumen de sangre y eleva la presión. Además, esta puede generar inflamación en los vasos sanguíneos y afectar al corazón y los riñones. En muchos pacientes, este sistema hormonal sigue activo incluso cuando ya reciben varios tratamientos.
¿Cómo funciona el baxdrostat para la presión alta?
A diferencia de los medicamentos actuales, el baxdrostat es un inhibidor selectivo de la enzima aldosterona sintasa con la particularidad de que no interfiere en la síntesis de cortisol ni produce efectos endocrinos indeseados, según se logró demostrar en un ensayo de fase III publicado por la Sociedad Española de Cardiología a fines de noviembre.
El objetivo del estudio fue evaluar la eficacia y la seguridad del nuevo medicamento en pacientes con hipertensión no controlada o resistente.
El ensayo, llamado BaxHTN y financiado por AstraZeneca, fue un estudio de fase III del cual participaron 796 pacientes, con una edad promedio de 61 años. Durante 12 semanas, se compararon dos dosis de baxdrostat con placebo. El objetivo principal fue medir cuánto bajaba la presión sistólica.
Baxdrostat: los resultados del ensayo clínico
Los pacientes ingirieron baxdrostat por vía oral, una vez por día, en dosis de 1 mg o 2 mg, siempre sumado al tratamiento habitual que ya recibían.
Según publicó la Sociedad Española de Cardiología, después de doce semanas de tratamiento, las personas que tomaron baxdrostat tuvieron una bajada importante de la presión alta: los que tomaron 1 mg bajaron la presión sistólica 8,7 puntos en promedio y los que tomaron 2 mg la bajaron9,8 puntos en promedio.
Al inicio del estudio, todos los pacientes que participaron tenían una presión promedio de 149/87 mmHg.
A su vez, casi el 40% de los pacientes que tomaron de baxdrostat logró valores normales de presión, frente a un 18,7 % con placebo.
Por otro lado, uno de los aspectos más destacados de este fármaco elaborado por AstraZeneca es que su eficacia se mantuvo durante 24 horas, incluso en las primeras horas de la mañana, cuando los pacientes con hipertensión tienen un mayor riesgo de eventos cardiovasculares.
En cuanto a los efectos secundarios, fueron esperables y leves en general: algunos pacientes presentaron un aumento del potasio en sangre en un pequeño porcentaje (1 a 3%), descenso leve y transitorio del sodio y disminución reversible de la función renal al inicio del tratamiento.
AstraZeneca adquirió el fármaco y está impulsando su proceso de búsqueda de aprobación regulatoria en la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de Estados Unidos y en Europa para 2026.
En Argentina, el baxdrostat no se encuentra disponible, aunque la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA) publicó los avances de los ensayos clínicos en 2022 y 2025, señalando su relevancia para el manejo de la presión alta.
