Datos preliminares de la autopsia confirmarían que el soldado muerto en la Quinta de Olivos se suicidó

No obstante, dijo que “podría haber otras posiciones pero no serían frecuentes ni compatibles, no porque no se las pueda aplicar, sino porque son más incómodas que los disparos típicos”.

“Ese es un dato más que hay que ir comparando con los demás datos”, agregó.

Otro de los elementos que deberá contemplar la jueza es la existencia o no de residuos de disparo en la mano. Generalmente, en los casos de suicidio ese estudio da positivo ya que se encuentran restos en la mano utilizada para gatillar. Pero de acuerdo a Olavarría podría pasar que arroje resultado negativo y no necesariamente eso sea signo de un homicidio. “Es frecuente que dé negativo en casos de armas largas como es el del soldado”, advirtió.

Por qué nadie escuchó el disparo

Sobre el fusil FAL, Olavarría indicó que tiene un disparo de 850 metros por segundo y que “la máxima velocidad la tiene en contacto con el cuerpo”.

El caso de la muerte del soldado en la Quinta de Olivos conmocionó por el lugar en el que ocurrió: el predio donde reside el presidente Javier Milei. Y uno de los factores que llamó la atención fue que al joven de 21 años lo habrían encontrado después de varios intentos por comunicarse con él de parte de otros soldados. A partir de esa situación es que llamó la atención cómo nadie habría escuchado el disparo de un arma dentro de un lugar altamente custodiado.

Para Olavarría ese factor no es tan llamativo. “El FAL es muy potente, hace un ruido considerable, pero todo pasa por la ubicación del testigo auditivo y el contexto. No es menor que la garita haya estado abierta o cerrada, y también influye el ruido del contexto. A veces las motos generan ruidos que parecen disparos y uno generalmente no está pensando en que va a escuchar un ruido de disparo”, señaló. Según él, no sería raro que alguien haya escuchado el ruido pero no lo haya relacionado con el disparo del FAL que produjo la muerte de Gómez.