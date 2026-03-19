El ministro de Seguridad de Córdoba, sobre la hipótesis del circo en la desaparición de Esmeralda: "Dio negativa"
La pequeña fue vista por última vez en Cosquín. Activaron el Alerta Sofía y familiares participan de un operativo urgente para dar con su paradero.
La desaparición de Esmeralda Pereyra López, una nena de apenas 2 años, mantiene en vilo a la ciudad de Cosquín, donde se despliega un intenso operativo de búsqueda mientras crecen las sospechas en torno a un circo que estuvo instalado en la zona.
La última vez que la familia vio a la niña fue este miércoles a las 14.30, cuando se encontraba con su hermano en la puerta de su casa, en Jacinto Piedra al 400. Tania, la mamá, hizo la denuncia a la policía cerca de las 16 cuando ya había revisado por toda la casa sin tener resultados. “Pido que me ayuden a encontrarla sana y salva”, insistió entre lágrimas a la prensa.
La pista que inquieta a la familia de Esmeralda en Córdoba
Con el correr de las horas, familiares y vecinos comenzaron a poner el foco en un circo que se había montado en las inmediaciones. Según denunciaron, el lugar nunca llegó a dar funciones y se retiró del barrio poco tiempo después de la desaparición.
La madre de la nena aseguró que esta hipótesis ya fue informada a la Policía, aunque por el momento no se detectaron elementos concluyentes.
En ese sentido, el ministro de Seguridad de Córdoba afirmó que revisaron el circo y se desplegaron operativos en la ruta. Juan Pablo Quinteros habló con la prensa y dio detalles de los últimos movimientos de la policía en la zona. "El circo fue requisado y si lo tenemos que hacer una, dos y diez veces lo volveremos a hacer. Me parece que en estos casos tenemos que dejar quer la Fiscalía actúe, vamos a estar acompañando con la Policía de Córdoba", aseguró.
Además, sostuvo que se encuentran conteniendo a la familia. "Todos deseamos que Esneralda aparezca con vida porque es el único objetivo".
"Con el fiscal general tuvimos comunicaciones hace una hora, les tenemos que dar todos los elementos que necesitan para la línea de investigación la manejan", expresó.
Sobre los controles en las rutas, aseguró que "no hay criterios" para revisar un auto y que las requisas son exhautivas. "Desde ayer comenzamos a potenciar los controles de caminera y en las rutas. No descartamos ninguna posibilidad de que haya sido sacada de este lugar por cualquier medio", manifestó.
"Entendamos que estamos hablando de una criatura de dos años descalza que, la lógica indica que muy lejos no se podia ir. Estamos trabajndo los helicopteros, no vamos a parar hasta encontrarla", sumó Quinteros e insistió que continúan trabajando hasta en "las hipótesis mas inverosímiles".
"Se está trabajando sobre el punto cero, sobre el río aunque la logica dice que una criatura de dos años no podría llegar. Estamos con los drones nocturnos, con reconocimiento de calor, se trabaja en todos los sentidos", aseguró.
Además, insistió en que la Alerta Sofía se activó inmediatamente luego de que se notificara su desaparición. "Estamos poniendo absolutamente todo y no vamos parar hasta encontrarla. No pierdo la esperanza de encontrarla con vida", concluyó.
El operativo de búsqueda
En la zona trabajan distintas fuerzas con rastrillajes terrestres, perros adiestrados y drones, en un operativo que se amplía con el paso de las horas.
La causa está en manos de la fiscal Silvana Pen, titular de la Fiscalía de Instrucción de 1° Turno de Cosquín.
Mientras tanto, vecinos de la ciudad expresaron su preocupación por la situación y reclamaron mayores controles en los accesos, al señalar que durante varias horas no se habrían realizado operativos en las salidas del pueblo.
Esmeralda mide aproximadamente 60 centímetros, tiene tez trigueña, cabello castaño claro y al momento de su desaparición vestía un body gris.
Las autoridades solicitaron que cualquier información que pueda ayudar a encontrarla sea comunicada de forma urgente a la línea 134.
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