El ministro de Seguridad de Córdoba, sobre la hipótesis del circo en la desaparición de Esmeralda: "Dio negativa"

esmeralda cosquin circo

Además, sostuvo que se encuentran conteniendo a la familia. "Todos deseamos que Esneralda aparezca con vida porque es el único objetivo".

"Con el fiscal general tuvimos comunicaciones hace una hora, les tenemos que dar todos los elementos que necesitan para la línea de investigación la manejan", expresó.

Sobre los controles en las rutas, aseguró que "no hay criterios" para revisar un auto y que las requisas son exhautivas. "Desde ayer comenzamos a potenciar los controles de caminera y en las rutas. No descartamos ninguna posibilidad de que haya sido sacada de este lugar por cualquier medio", manifestó.

"Entendamos que estamos hablando de una criatura de dos años descalza que, la lógica indica que muy lejos no se podia ir. Estamos trabajndo los helicopteros, no vamos a parar hasta encontrarla", sumó Quinteros e insistió que continúan trabajando hasta en "las hipótesis mas inverosímiles".

"Se está trabajando sobre el punto cero, sobre el río aunque la logica dice que una criatura de dos años no podría llegar. Estamos con los drones nocturnos, con reconocimiento de calor, se trabaja en todos los sentidos", aseguró.

Además, insistió en que la Alerta Sofía se activó inmediatamente luego de que se notificara su desaparición. "Estamos poniendo absolutamente todo y no vamos parar hasta encontrarla. No pierdo la esperanza de encontrarla con vida", concluyó.

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El operativo de búsqueda

En la zona trabajan distintas fuerzas con rastrillajes terrestres, perros adiestrados y drones, en un operativo que se amplía con el paso de las horas.

La causa está en manos de la fiscal Silvana Pen, titular de la Fiscalía de Instrucción de 1° Turno de Cosquín.

Mientras tanto, vecinos de la ciudad expresaron su preocupación por la situación y reclamaron mayores controles en los accesos, al señalar que durante varias horas no se habrían realizado operativos en las salidas del pueblo.

Esmeralda mide aproximadamente 60 centímetros, tiene tez trigueña, cabello castaño claro y al momento de su desaparición vestía un body gris.

Las autoridades solicitaron que cualquier información que pueda ayudar a encontrarla sea comunicada de forma urgente a la línea 134.