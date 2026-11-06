El afectuoso saludo entre el papa León XIV y Yamandú Orsi, el presidente de Uruguay
En su llegada al país vecino, el papa León XIV descendió del avión con un gran recibimiento de las autoridades del Gobierno y de la Iglesia local.
Exactamente a la 16:20, el papa León XIV arribó a Uruguay en el marco del inicio de su gira por Sudamérica. Al descender del avión que lo trasladó de Roma a Montevideo, el Santo Padre fue recibido por Yamandú Orsi, el presidente del país vecino, y las principales autoridades de la Iglesia Católica.
El sumo pontífice llegó a territorio uruguayo a bordo de un vuelo de ITA Airways proveniente de Roma, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.
A pie de pista fue recibido formalmente por el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, acompañado por el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, y autoridades diplomáticas y eclesiásticas. De hecho, el jefe de Estado uruguayo fue el primero en saludar a la máxima autoridad de la Iglesia Católica, de manera muy afectuosa.
Esta escala en suelo uruguayo representa el inicio de su gira apostólica de 12 días por América del Sur, que continuará el domingo 8 de noviembre con su llegada a la Argentina.
La cuenta regresiva para la llegada a la Argentina
La estadía en Uruguay servirá como preámbulo inmediato para su arribo a la Argentina, donde la expectativa crece en todo el territorio nacional:
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Arribo a Buenos Aires: Tras concluir su agenda uruguaya con una misa en el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres en Florida, el vuelo pontificio despegará el domingo 8 de noviembre y aterrizará a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery.
Itinerario en el país: El Papa permanecerá en la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Su itinerario contempla actividades oficiales y masivas en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y la provincia de Córdoba, antes de continuar su periplo continental hacia Perú.
Tanto en Montevideo como en las distintas diócesis argentinas que ultiman los preparativos, el recorrido del Pontífice genera un enorme despliegue logístico y operativo para acompañar las celebraciones litúrgicas de las próximas jornadas.
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