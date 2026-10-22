El Gobierno cierra todas las rutas de una provincia por El Niño

El comunicado de Vialidad Nacional y los horarios del corte de rutas en Neuquén

Según el comunicado oficial emitido este jueves a las 16:45 horas, el corte preventivo de circulación abarcará a todo tipo de vehículos en todas las Rutas Nacionales de la provincia de Neuquén. La restricción total comenzará a regir a partir de las 20:00 horas de hoy y se extenderá ininterrumpidamente hasta las 06:00 horas del 23 de octubre.