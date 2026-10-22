Qué debe tener un kit de emergencia ante la llegada de El Niño según el SINAGIR del Gobierno nacional
Ante las fuertes tormentas de El Niño, el Gobierno nacional detalló cómo armar un kit de emergencia esencial para evacuar la vivienda de forma segura.
Frente a las severas alertas climáticas provocadas por el fenómeno de El Niño, las autoridades extremaron las medidas de precaución. Desde el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) explicaron qué elementos indispensables debe tener un kit de emergencia para abandonar el hogar rápidamente y de forma segura.
Qué artículos debe tener el kit de emergencia familiar
Es de vital importancia tener preparada una mochila o un bolso preventivo siempre a mano. Según los lineamientos oficiales, este equipaje tiene que contener, como mínimo, los siguientes elementos básicos:
- Documentación importante: papeles de toda la familia y del hogar guardados en una bolsa plástica hermética.
- Hidratación y alimentación: botellas de agua y alimentos no perecederos para un día (enlatados, galletitas, barras de chocolate).
- Salud e higiene: botiquín de primeros auxilios, medicamentos recetados, alcohol en gel y papel higiénico.
- Iluminación y comunicación: linterna con pilas de repuesto, fósforos, velas y un silbato.
- Utilidades: libretas con teléfonos útiles anotados (bomberos, policía, emergencias médicas), dinero en efectivo y un juego de llaves de la casa y del vehículo.
- Protección: prendas de abrigo y mantas.
Cómo diseñar y practicar un plan de evacuación si llega El Niño
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico del tiempo y tras el tormentón se supo cuándo subirá 17 grados la temperatura
El organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional también recomienda a la población no esperar a que la crisis ocurra. Una vez que se tiene diseñado el plan familiar, es indispensable conversarlo con todos los integrantes de la casa para asegurarse de que todos entiendan su rol, prestando especial atención a los niños y adultos mayores.
Se sugiere ubicar el diseño del plan en un lugar visible de la vivienda y llevar a cabo un simulacro real, registrando con exactitud el tiempo que se tarda en llegar a la zona segura. Tras realizar la práctica, resulta fundamental dialogar en familia sobre las fallas o errores cometidos a fin de mejorarlos ante un escenario verídico.
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