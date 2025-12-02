El nuevo feriado confirmado para el 5 de diciembre: los motivos y a quiénes beneficia
Un amplio grupo de trabajadores suma un día extra de feriado que se agrega al asueto por la Virgen del 8 de diciembre.
Un sector de la población argentina podrá aprovechar un feriado especial el viernes 5 de diciembre, que dará inicio a un fin de semana largo de cuatro días y marcará la primera pausa del último mes del 2025. Enterate acá qué día es.
Como el lunes 8 de diciembre será día no laborable en todo el país por el Día de la Virgen, quienes estén alcanzados por este descanso adicional tendrán la posibilidad de organizar una escapada corta y disfrutar las primeras temperaturas altas que anticipan la llegada del verano.
El motivo del feriado del 5 de diciembre
Dos partidos de la provincia de Buenos Aires tendrán un feriado local el viernes 5 de diciembre por su aniversario fundacional y las fiestas patronales, lo que dará lugar a un fin de semana largo de cuatro días.
Las localidades de J. A. Pradere y Florentino Ameghino dispondrán de cese de actividades en el sector público y jornada optativa para trabajadores privados. A lo largo del sábado 6 y domingo 7 de diciembre se desarrollarán propuestas culturales, religiosas, artísticas y gastronómicas para celebrar la fundación de ambas comunidades.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 1 de enero: Año Nuevo.
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario