 El nuevo feriado confirmado para el 5 de diciembre: los motivos y a quiénes beneficia

Un amplio grupo de trabajadores suma un día extra de feriado que se agrega al asueto por la Virgen del 8 de diciembre.

Un sector de la población argentina podrá aprovechar un feriado especial el viernes 5 de diciembre, que dará inicio a un fin de semana largo de cuatro días y marcará la primera pausa del último mes del 2025. Enterate acá qué día es.

Como el lunes 8 de diciembre será día no laborable en todo el país por el Día de la Virgen, quienes estén alcanzados por este descanso adicional tendrán la posibilidad de organizar una escapada corta y disfrutar las primeras temperaturas altas que anticipan la llegada del verano.

El motivo del feriado del 5 de diciembre

Dos partidos de la provincia de Buenos Aires tendrán un feriado local el viernes 5 de diciembre por su aniversario fundacional y las fiestas patronales, lo que dará lugar a un fin de semana largo de cuatro días.

Las localidades de J. A. Pradere y Florentino Ameghino dispondrán de cese de actividades en el sector público y jornada optativa para trabajadores privados. A lo largo del sábado 6 y domingo 7 de diciembre se desarrollarán propuestas culturales, religiosas, artísticas y gastronómicas para celebrar la fundación de ambas comunidades.

Calendario de feriados 2026

Feriados inamovibles 2026

  • 1 de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables 2026

  • 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
  • 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.

