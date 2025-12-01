Los días que será Carnaval en 2026 y cuándo tocará feriado: los detalles
El Gobierno dio a conocer el calendario actualizado con feriado fijos y móviles, una guía para planear escapadas y aprovechar los fines de semana largos.
El Gobierno presentó el calendario de feriados 2026 y, junto con él, una de las jornadas más esperadas por millones de personas: el Carnaval. La nueva organización establece cómo se repartirán los días de descanso durante el año, clave para quien quiera armar una escapada o proyectar un viaje con tiempo.
El esquema incluye feriados inamovibles, jornadas trasladables y la chance de varios fines de semana largos, que podrían impulsar el movimiento turístico en todo el país. Además, sigue la expectativa por los feriados puente, que si bien todavía no están confirmados, suelen generar un gran impacto en la hotelería, la gastronomía y el transporte.
Cuándo es Carnaval 2026
El Carnaval 2026 se celebrará el lunes 16 y el martes 17 de febrero, fechas ya incluidas dentro del grupo de feriados inamovibles del año próximo.
Este bloque de cuatro días se repite cada temporada en el calendario oficial y se volvió uno de los descansos más esperados, ya que abarca del sábado 14 al martes 17, perfecto para cortar el verano sin pedir vacaciones extras.
Además, esta definición anticipada permite que cada provincia organice sus fiestas y actividades tradicionales, que suelen convocar a miles de visitantes.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles
- 1 de enero: Año Nuevo.
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
- 3 de abril: Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
- Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
