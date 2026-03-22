El fin de semana largo de 5 días gracias a una serie de feriados
Esta localidad bonaerense tendrá un fin de semana XXL al cumplir un nuevo aniversario el miércoles 25 de marzo. Los detalles en la nota.
El calendario de marzo de 2026 trae una oportunidad perfecta para cortar con la rutina diaria. Los fines de semana largos no solo permiten descansar mejor, sino que también se convierten en el momento perfecto para organizar escapadas, viajes cortos o bajar el ritmo intenso que provoca el inicio de cada año.
En este contexto, habrá un caso que se destacará por encima del resto: la localidad de Las Flores, ubicada en la provincia de Buenos Aires, tendrá un fin de semana XXL. Gracias a la coincidencia con su aniversario, que se celebra el miércoles 25, los florenses tendrán un fin de semana de cinco días.
El fin de semana largo de cinco días
El beneficio alcanzará a los vecinos de Las Flores, en la provincia de Buenos Aires, donde se suma un feriado local al calendario nacional. Así, el descanso queda armado con el lunes 23 como día no laborable turístico, el martes 24 como feriado por el Día de la Memoria y el miércoles 25 por el aniversario de la ciudad.
El eje estará puesto en el 25 de marzo, cuando Las Flores celebrará sus 170 años. El municipio organizó actividades abiertas para toda la comunidad. Por la mañana, escuelas primarias permitirán recorridas para vecinos y exalumnos. También habrá una bienvenida en los accesos a la ciudad para quienes lleguen especialmente por la fecha.
Por la tarde, los festejos se concentrarán en la avenida San Martín, frente a la plaza Bartolomé Mitre, con shows artísticos y musicales como cierre. Esta localidad, además, tiene una población que ronda los 25.000 habitantes según el último censo del 2022.
Calendario de feriados 2026
El calendario definido combina feriados fijos, otros que pueden trasladarse y jornadas no laborables pensadas para incentivar el turismo. Estas son las fechas ya establecidas:
- Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- Jueves 2 de abril: Jueves Santo y Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo.
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17).
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
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