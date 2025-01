El oscuro entorno familiar de Paris de Sena, la joven que atropelló a un menor en Pinamar

La victimaria fue identificada como Paris de Sena, quien fue dejada en libertad y lejos de mostrar arrepentimiento por el hecho sucedido, que pudo costar la vida de la víctima, publicó en redes sociales publicaciones para desmentir las informaciones iniciales.

“Si al pendejo lo hubiera chocado con la Amarok no tendría la Amarok, estaría detenida. El nene estaría mal, y está bien. ¿Qué les pasa? No soy una figura conocida como para que me hagan tal quilombo y quiera ganar fama de esto. Inventen una historia mejor. Déjenme en paz”, expresó.

detenida pinamar.jpg

En las mismas redes sociales donde puede vérsela navegando en yates y circulando en vehículos todo terreno y autos de lujo, incluso mostrándose en fiestas y exhibiendo dólares, aunque no cuenta con empleo en blanco.

El oscuro entorno familiar de la joven que embistió a un chico en Pinamar

Con domicilio registrado en el barrio porteño de Mataderos, se conocieron también detalles de un turbio entorno familiar de Paris de Sena, ya que su madre, Paula Avanzi, fue detenida en 2019 en una causa vinculada al narcotráfico.

Paula, de 36 años, vivía entonces con Martín Asci, de 28 (quien en 2015 había sido investigado por tráfico de drogas sintéticas), en una mansión del barrio Las Caletas, en Nordelta, manejaba vehículos de lujo como un BMW M4 registrado a su nombre y poesía un yate Patagonia Marine Boats modelo Cruiser ’44.

Durante un operativo realizado en esa vivienda de Nordelta, la Policía halló casi un kilo de MDMA, sustancia suficiente para producir 10.000 pastillas de éxtasis, además de cocaína, marihuana y LSD.