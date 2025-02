El padre de Paloma Gallardo pide que se investigue una posible violación: "Vi ciertas marcas"

"Vi una posible violación. Le vi ciertas marcas y le pedí al forense que investigue eso. Le vi marcas en la parte de arriba y en la de abajo y me interesa que se investigue", señaló Gallardo antes de aclarar que su hija "tenía puesta la misma ropa con la que salió de su casa el jueves 30 de enero, cuando la vieron con vida por última vez.

"Hay que exigirle al fiscal que aclare porque no se trabajó hasta ahora en eso", sentenció el padre de Paloma, indignado por el accionar de la Policía y las autoridades bonaerenses.

"Yo pensé que podía ser un posible secuestro el jueves. En el caso de un rapto, hay que investigar de inmediato y no pasó. Demoraron mucho en buscar a mi hija", señaló el hombre.

"Paloma y Josué tenían que volver a casa pasadas las 20.30. Cuando no volvieron al principio no me preocupé mucho, porque pensé que por ahí se habían quedado con alguien, pero sí a eso de las 21.30 me empecé a preocupar", relató el pastor este lunes por la tarde.

Paloma, de 16 años, y Josué, de 14, estaban de novios hacía dos meses. Gallardo y su mujer, Alicia Pita, no sólo no estaban en contra de su relación sino que la valoraban.

"Cómo voy a impedir el florecimiento del amor a esa edad. Nosotros pasamos por la juventud, que tenemos esa chispa de amor y hay que ayudarlos a los pibes para que no comentan errores. Nunca me opuse a la relación", expresó Gallardo.

El hombre reconoció que no sabía por qué la pareja se había ido a caminar por la plaza de Bosques, cerca de la estación de tren, sino que lo atribuyó a "un tema de intimidad de ellos".

Al ver que los chicos no aparecían, los padres de ella llamaron al 145, la línea para denunciar posibles casos de trata de personas. Mientras tanto, la familia de Josué recurrió al 911, pero no tuvieron novedades hasta el domingo pasado.

Ahora, Gallardo pidió que el expediente se preserve y anticipó que convocará a una conferencia de prensa en las próximas horas, probablemente en un intento de que no se difundan datos sensibles de la investigación judicial.

"Yo creo en la Justicia pero creo que los que la administran tienen problemas", describió.