El papa León XIV citó a Francisco durante su misa en Córdoba: "Los pobres tienen necesidad de Dios"
El papa León XIV recordó a Francisco durante su multitudinaria misa en Córdoba con un fuerte mensaje enfocado en la contención de los más pobres.
En un momento de profunda carga emotiva y espiritual durante la Santa Misa celebrada este martes en Córdoba, el papa León XIV rindiós un explícito homenaje a su antecesor al citar una de las frases más emblemáticas del papa argentino sobre la opción preferencial por los más vulnerables.
Ante la multitud de fieles congregada en la provincia mediterránea, el Pontífice reforzó la línea pastoral impulsada por Bergoglio e instó a no reducir la ayuda social a una mirada puramente material, sino a acompañar espiritualmente a los sectores desfavorecidos.
El recuerdo del papa Francisco y la mirada sobre los vulnerables
Durante el desarrollo de su homilía, el Santo Padre hizo una pausa para rescatar la enseñanza del pontífice argentino y ratificar el compromiso histórico de la Iglesia con los sectores populares.
"Como nos recordaba Francisco, los pobres tienen necesidad de Dios", enfatizó León XIV ante la multitud.
Con esta cita directa, el Papa remarcó que el acompañamiento a las comunidades más postergadas debe integrar de forma inseparable la contención social, la justicia y la fe. El gesto hacia la figura de Jorge Bergoglio resonó con fuerza entre los asistentes y marcó uno de los pasajes más aplaudidos de la celebración eucarística.
La continuidad pastoral del papa León XIV de cara a la visita a Luján
La mención a Francisco se dio en el tramo central de su gira pastoral, consolidando el puente espiritual entre el pontificado actual y el legado dejado por el papa argentino en su patria.
Tras concluir las actividades previstas en territorio cordobés, la comitiva oficial emprenderá el regreso hacia la provincia de Buenos Aires para concentrarse en la histórica cita del miércoles en la Basílica de Luján, donde se espera otra concurrencia multitudinaria de peregrinos de todo el país.
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