El papa León XIV citó a Francisco durante su misa en Córdoba: "Los pobres tienen necesidad de Dios"

La continuidad pastoral del papa León XIV de cara a la visita a Luján

La mención a Francisco se dio en el tramo central de su gira pastoral, consolidando el puente espiritual entre el pontificado actual y el legado dejado por el papa argentino en su patria.

Tras concluir las actividades previstas en territorio cordobés, la comitiva oficial emprenderá el regreso hacia la provincia de Buenos Aires para concentrarse en la histórica cita del miércoles en la Basílica de Luján, donde se espera otra concurrencia multitudinaria de peregrinos de todo el país.