Quiénes fueron los santos y beatos argentinos nombrados por el papa León XIV en Córdoba
Durante la histórica misa en Córdoba, el papa León XIV recordó a grandes santos y beatos argentinos. Conocé la historia de estas importantes figuras.
cEn su multitudinaria misa en la provincia de Córdoba, el papa León XIV dedicó un momento especial para recordar a varios santos y beatos argentinos. Estas destacadas figuras religiosas entregaron su vida por el prójimo y dejaron una huella imborrable en la historia de la fe de nuestro país.
El mensaje del papa León XIV y los santos mencionados
Durante su homilía ante cientos de miles de fieles, el líder de la Iglesia Católica hizo mención explícita a dos grandes exponentes de la religiosidad nacional. "En Argentina vivieron hombres y mujeres como el cura Brochero y Mama Antula, por poner solo dos ejemplos", expresó el Papa, para luego extender el homenaje a otros santos y beatos de nuestra tierra:
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- Cura Brochero (San José Gabriel del Rosario Brochero): Conocido popularmente como el "cura gaucho", este sacerdote dedicó su vida a evangelizar y ayudar a los enfermos y pobres a lomo de mula, construyendo caminos, iglesias y escuelas en las sierras de la provincia de Córdoba.
- Mama Antula (Santa María Antonia de Paz y Figueroa): Fue la primera santa argentina. Tras la expulsión de los jesuitas, dedicó su vida a mantener vivos los ejercicios espirituales, caminando descalza por diversas provincias hasta fundar la Santa Casa en Buenos Aires.
- Héctor Valdivielso Sáez: Reconocido como el primer santo argentino (canonizado en 1999), fue un hermano lasallano nacido en Buenos Aires. En 1934, entregó su vida como mártir en España tras negarse a renunciar a su fe durante la Revolución de Asturias.
- San Artémides Zatti: El "enfermero santo" fue un coadjutor salesiano ítalo-argentino que administró el hospital de Viedma. Pasó a la historia por su incansable labor recorriendo la ciudad en bicicleta para curar y asistir gratuitamente a los enfermos de la Patagonia.
- Beato Ceferino Namuncurá: Este joven de origen mapuche ingresó al colegio de los salesianos con el profundo deseo de convertirse en sacerdote y poder "ser útil a su pueblo". Su vida de devoción se vio truncada al fallecer muy joven en Roma a causa de la tuberculosis.
- Beata Laura Vicuña: Fue una joven alumna de las hermanas salesianas en Junín de los Andes. Su historia está marcada por el sacrificio heroico: ofreció su propia vida y soportó graves padecimientos para lograr la conversión y salvar a su madre de un entorno de violencia.
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