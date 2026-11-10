Quiénes fueron los santos y beatos argentinos nombrados por el papa León XIV en Córdoba

El mensaje del papa León XIV y los santos mencionados

Durante su homilía ante cientos de miles de fieles, el líder de la Iglesia Católica hizo mención explícita a dos grandes exponentes de la religiosidad nacional. "En Argentina vivieron hombres y mujeres como el cura Brochero y Mama Antula, por poner solo dos ejemplos", expresó el Papa, para luego extender el homenaje a otros santos y beatos de nuestra tierra: