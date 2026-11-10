El papa León XIV evocó el legado de Mama Antula y el Cura Brochero durante su multitudinaria misa en Córdoba

“Córdoba ha sido tierra de santos", aseguró el Papa y bajo esa premisa, León XIV agradeció el testimonio de mártires, religiosos y laicos argentinos que vivieron su vocación en la sencillez de lo cotidiano y el servicio a los enfermos.

Durante su homilía, el Sumo Pontífice también recordó a figuras como Mamerto Esquiú, Eduardo Pironio, Artémides Zatti, Nazaria Ignacia, Ceferino Namuncurá, Laura Vicuña y las beatas cordobesas María del Tránsito Cabanillas y Catalina de María Rodríguez.

Quiénes fueron los santos y beatos argentinos nombrados por el papa León XIV en Córdoba

En su multitudinaria misa en la provincia de Córdoba, el papa León XIV dedicó un momento especial para recordar a varios santos y beatos argentinos. Estas destacadas figuras religiosas entregaron su vida por el prójimo y dejaron una huella imborrable en la historia de la fe de nuestro país.

Durante su homilía ante cientos de miles de fieles, el líder de la Iglesia Católica hizo mención explícita a dos grandes exponentes de la religiosidad nacional. "En Argentina vivieron hombres y mujeres como el cura Brochero y Mama Antula, por poner solo dos ejemplos", expresó el Papa, para luego extender el homenaje a otros santos y beatos de nuestra tierra:

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