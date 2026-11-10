El papa León XIV evocó el legado de Mama Antula y el Cura Brochero durante su multitudinaria misa en Córdoba
El Sumo Pontífice destacó ante cientos de miles de fieles que ambos santos argentinos supieron unir la fe con el compromiso concreto hacia los demás.
Durante la multitudinaria misa celebrada este martes en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en Córdoba, el papa León XIV evocó el legado de Mama Antula y el Santo Cura Brochero como ejemplos fundamentales de entrega por el Evangelio.
El Sumo Pontífice destacó ante cientos de miles de fieles que ambos santos argentinos supieron unir la fe con el compromiso concreto hacia los demás.
León XIV recordó que la primera santa argentina unió la vida contemplativa con la ayuda al prójimo recorriendo el país y citó la máxima de María Antonia de Paz y Figueroa de "andar hasta donde Dios no es conocido, para darlo a conocer".
El Papa presentó a Mama Antula y al Cura Brochero como dos maneras distintas pero complementarias de vivir el cristianismo y destacó que ambos transformaron los desafíos de su época para construir una patria fraterna y solidaria.
La ceremonia en el altar estuvo presidida por la imagen del "Cristo pobre" que el propio Cura Brochero mandó tallar hace más de un siglo desde su lecho de dolor, pieza que salió por primera vez en más de 100 años de la Casa de Ejercicios Espirituales de Villa Cura Brochero para acompañar al Papa en Córdoba.
“Córdoba ha sido tierra de santos", aseguró el Papa y bajo esa premisa, León XIV agradeció el testimonio de mártires, religiosos y laicos argentinos que vivieron su vocación en la sencillez de lo cotidiano y el servicio a los enfermos.
Durante su homilía, el Sumo Pontífice también recordó a figuras como Mamerto Esquiú, Eduardo Pironio, Artémides Zatti, Nazaria Ignacia, Ceferino Namuncurá, Laura Vicuña y las beatas cordobesas María del Tránsito Cabanillas y Catalina de María Rodríguez.
Quiénes fueron los santos y beatos argentinos nombrados por el papa León XIV en Córdoba
En su multitudinaria misa en la provincia de Córdoba, el papa León XIV dedicó un momento especial para recordar a varios santos y beatos argentinos. Estas destacadas figuras religiosas entregaron su vida por el prójimo y dejaron una huella imborrable en la historia de la fe de nuestro país.
Durante su homilía ante cientos de miles de fieles, el líder de la Iglesia Católica hizo mención explícita a dos grandes exponentes de la religiosidad nacional. "En Argentina vivieron hombres y mujeres como el cura Brochero y Mama Antula, por poner solo dos ejemplos", expresó el Papa, para luego extender el homenaje a otros santos y beatos de nuestra tierra:
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- Cura Brochero (San José Gabriel del Rosario Brochero): Conocido popularmente como el "cura gaucho", este sacerdote dedicó su vida a evangelizar y ayudar a los enfermos y pobres a lomo de mula, construyendo caminos, iglesias y escuelas en las sierras de la provincia de Córdoba.
- Mama Antula (Santa María Antonia de Paz y Figueroa): Fue la primera santa argentina. Tras la expulsión de los jesuitas, dedicó su vida a mantener vivos los ejercicios espirituales, caminando descalza por diversas provincias hasta fundar la Santa Casa en Buenos Aires.
- Héctor Valdivielso Sáez: Reconocido como el primer santo argentino (canonizado en 1999), fue un hermano lasallano nacido en Buenos Aires. En 1934, entregó su vida como mártir en España tras negarse a renunciar a su fe durante la Revolución de Asturias.
- San Artémides Zatti: El "enfermero santo" fue un coadjutor salesiano ítalo-argentino que administró el hospital de Viedma. Pasó a la historia por su incansable labor recorriendo la ciudad en bicicleta para curar y asistir gratuitamente a los enfermos de la Patagonia.
- Beato Ceferino Namuncurá: Este joven de origen mapuche ingresó al colegio de los salesianos con el profundo deseo de convertirse en sacerdote y poder "ser útil a su pueblo". Su vida de devoción se vio truncada al fallecer muy joven en Roma a causa de la tuberculosis.
- Beata Laura Vicuña: Fue una joven alumna de las hermanas salesianas en Junín de los Andes. Su historia está marcada por el sacrificio heroico: ofreció su propia vida y soportó graves padecimientos para lograr la conversión y salvar a su madre de un entorno de violencia.
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