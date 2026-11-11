El papa León XIV en la Basílica de Luján: sorprendió con una vestimenta en honor a la Virgen
Ante millones de fieles, el sumo pontífice sorprendió a la marea de fieles con un detalle litúrgico de fuerte carga simbólica.
En el marco del multitudinario cierre de su gira pastoral por el país, el papa León XIV arribó a la Basílica de Luján para presidir la histórica misa de despedida ante una marea humana que superó todas las previsiones oficiales.
Al subir al altar al aire libre montado sobre la plaza Belgrano, el Pontífice sorprendió a la marea de fieles con un detalle litúrgico de fuerte carga simbólica: una vestimenta especial diseñada en honor a la Virgen de Luján.
El Santo Padre lució casulla y ornamentos en tonos celeste, blanco y dorado, los colores representativos de la patrona de la Argentina, desatando la ovación de la multitud presente en la cuna de la fe nacional.
El papa León XIV y un gesto litúrgico que cautivó a los fieles en Luján
La elección de las vestimentas no pasó desapercibida entre los más de 2,5 millones de asistentes ni entre los cronistas de la transmisión oficial. La combinación de los colores patrios y marianos fue interpretada como un guiño de profundo afecto hacia el pueblo argentino en la última etapa de su itinerario oficial.
"Un verdadero homenaje a la Patrona de nuestra patria y un gesto de fraternidad con todo el pueblo argentino", destacaron desde la comitiva eclesiástica local durante el inicio de la procesión hacia el altar.
El broche de oro de una gira histórica
El despliegue en Luján representa el punto culminante del paso de León XIV por suelo argentino. La jornada incluyó el cálido recibimiento institucional del gobernador Axel Kicillof, la presencia de dirigentes de primera línea como Sergio Massa y Estela de Carlotto, y las emotivas presentaciones musicales previas de Luciano Pereyra, configurando una jornada que ya forma parte de la historia de la Iglesia local.
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