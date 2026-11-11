El papa León XIV en la Basílica de Luján: sorprendió con una vestimenta en honor a la Virgen

El broche de oro de una gira histórica

El despliegue en Luján representa el punto culminante del paso de León XIV por suelo argentino. La jornada incluyó el cálido recibimiento institucional del gobernador Axel Kicillof, la presencia de dirigentes de primera línea como Sergio Massa y Estela de Carlotto, y las emotivas presentaciones musicales previas de Luciano Pereyra, configurando una jornada que ya forma parte de la historia de la Iglesia local.