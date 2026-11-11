Por qué Javier Milei no fue a Luján a la histórica misa del papa León XIV: el "esquema de delegación"
A diferencia de lo que fue la primera jornada de actividades del sumo pontífice, el Presidente eligió ausentarse de los momentos más históricos de la visita.
En el cierre de la histórica visita apostólica del papa León XIV a la Argentina, la masiva misa de clausura frente a la Basílica de Luján contó con la presencia de más de 2,5 millones de fieles y una nutrida comitiva política, pero con una marcada ausencia institucional: la del presidente Javier Milei.
La inasistencia del Jefe de Estado en la capital nacional de la fe se sumó a su ausencia del martes durante la actividad pastoral del Pontífice en la provincia de Córdoba, consolidando un esquema de delegación donde la Casa Rosada optó por alternar la representación del Gabinete Nacional.
Delegación oficial y representación del Poder Ejecutivo
En lugar del Presidente, la representación del Gobierno nacional en la explanada de la plaza Belgrano quedó a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien encabezó la delegación oficial acompañado por los ministros Mario Lugones y Fabián Fernández, junto al diputado nacional Sebastián Pareja.
Desde el Poder Ejecutivo explicaron que la decisión respondió al esquema de delegación institucional dispuesto para acompañar las distintas actividades del Santo Padre fuera de la Capital Federal.
En ese sentido, remarcaron que Milei ya había participado de los actos centrales en la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo la misa de bienvenida y las audiencias privadas celebradas en la Casa Rosada.
El contraste con la dirigencia bonaerense
La ausencia del mandatario nacional en Luján y en la jornada previa en Córdoba contrastó notoriamente con la nutrida presencia de referentes de la oposición y de la provincia de Buenos Aires.
En las primeras filas del sector oficial se ubicó el gobernador Axel Kicillof —quien protagonizó un cálido saludo de bienvenida con el Papa al descender del vehículo—, el líder del Frente Renovador Sergio Massa y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en una jornada de fuerte impacto político y social que marcó el broche de oro de la gira vaticana.
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