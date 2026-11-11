Por qué Javier Milei no fue a Luján a la histórica misa del papa León XIV: el "esquema de delegación"

El contraste con la dirigencia bonaerense

La ausencia del mandatario nacional en Luján y en la jornada previa en Córdoba contrastó notoriamente con la nutrida presencia de referentes de la oposición y de la provincia de Buenos Aires.

En las primeras filas del sector oficial se ubicó el gobernador Axel Kicillof —quien protagonizó un cálido saludo de bienvenida con el Papa al descender del vehículo—, el líder del Frente Renovador Sergio Massa y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en una jornada de fuerte impacto político y social que marcó el broche de oro de la gira vaticana.