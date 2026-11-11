La imagen de la Virgen de Luján fue trasladada para acompañar al papa León XIV en su multitudinaria misa

La figura representa a la Inmaculada Concepción, con las manos unidas sobre el pecho, una luna creciente a sus pies y una base de nubes acompañada por pequeñas cabezas de ángeles.

Originalmente, la imagen presentaba una túnica roja y un manto azul decorado con estrellas. Con el paso del tiempo, la escultura comenzó a mostrar signos de deterioro, por lo que en 1904 se dispuso la colocación de una cubierta de plata destinada a protegerla.

La estructura dejó visibles principalmente el rostro y las manos. La imagen también cuenta con una corona, una aureola y una vestimenta de tonos celeste y blanco, que contribuyeron a consolidar su identificación con la Argentina.

Cada año, cerca del 8 de mayo, fecha de celebración de la Virgen de Luján, se renueva su manto como parte de una tradición religiosa que continúa vigente.

Los pontífices a los pies de la Virgen

La historia de Nuestra Señora de Luján está estrechamente vinculada a la vida de la Iglesia y al magisterio de los sucesores de Pedro.

El 11 de junio de 1982, san Juan Pablo II visitó el Santuario durante su viaje apostólico a Argentina. En un momento especialmente doloroso para el país, marcado por el conflicto de las Malvinas, el Pontífice se presentó ante la Virgen y confió a su protección a las familias, a la nación y a cuantos habían sufrido las consecuencias de la guerra. San Juan Pablo II se convertía en el primer Pontífice de la historia en postrarse a los pies de la Virgen de Luján.

En su homilía, invitó a los fieles a mirar a María como Madre de la Iglesia y modelo de fe, y pidió su intercesión para que el pueblo argentino pudiera encontrar caminos de paz, justicia y reconciliación. Sus palabras quedaron profundamente vinculadas a la memoria de aquella visita y al papel de la Virgen como Madre y Reina de la Paz: Desde este Santuario de Luján, dirijo mi pensamiento a todos los que sufren, a los que padecen las consecuencias de la prueba… Que la Virgen Santísima interceda por la paz que la Argentina necesita”.

También el papa Francisco mantuvo una especial cercanía con esta advocación mariana. Durante la 46.ª Peregrinación Juvenil, en octubre de 2020, envió un videomensaje a los peregrinos en el que recordó su propia experiencia de caminar hasta Luján cuando era arzobispo de Buenos Aires. «Desde aquí los acompaño, desde aquí peregrino con ustedes a Luján», expresó, invitando a los fieles a pedir a María la fuerza y la ternura necesarias para continuar caminando.

Una Madre que sigue acompañando al pueblo argentino

Casi cuatro siglos después de aquel acontecimiento a orillas del río Luján, la pequeña imagen de la Inmaculada Concepción continúa siendo un signo de esperanza para millones de argentinos. Su historia se ha entrelazado con la vida de una nación y con la fe de generaciones que han encontrado en María una Madre cercana, especialmente en los momentos de incertidumbre y dificultad.

La Virgen de Luján sigue convocando a su pueblo, invitándolo a caminar unido, a cuidar de los más necesitados y a construir caminos de fraternidad y paz. Su Santuario permanece como un lugar de encuentro, donde cada peregrino puede sentirse acogido y renovar su confianza en Dios.

Ante la mirada de María, Patrona de Argentina, el pueblo sigue poniendo su presente y su futuro, sus heridas y esperanzas, con la certeza de que la Madre permanece junto a sus hijos y los conduce siempre hacia Jesús.