El papa León XIV llegó a la Catedral Metropolitana: emotivo gesto ante la placa de Jorge Bergoglio
El papa León XIV llegó a la Catedral Metropolitana para celebrar las Vísperas y se emocionó al descubrir la placa tributo a Jorge Bergoglio.
En la última actividad de una histórica e intensa jornada en la Ciudad de Buenos Aires, y tras encuentros en Cancillería y la UCA, el papa León XIV arribó este lunes por la tarde a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.
Allí, el Santo Padre protagonizó un sentido y emotivo momento al detenerse a conocer y contemplar la placa conmemorativa dedicada a Jorge Bergoglio, en tributo a quien fuera el arzobispo de esta arquidiócesis antes de convertirse en el papa Francisco.
El homenaje al pontífice argentino marcó el inicio de la cita que da cierre a la agenda del feriado, antes de culminar su viaje apostólico por el país.
Papa León XIV en la Catedral de Buenos Aires: vísperas con el Episcopado y los equipos sinodales
Tras el cálido momento de recogimiento frente al recordatorio de Bergoglio, el Santo Padre ingresó al templo mayor porteño para presidir la celebración de la liturgia de las Vísperas.
De la ceremonia participan los integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), encabezados por los obispos de todo el país, y representantes de los equipos sinodales diocesanos.
La actividad en Plaza de Mayo representa la culminación del recorrido oficial del lunes, que incluyó la multitudinaria misa en Palermo, el encuentro laboral en la UCA y la cita interreligiosa en el Palacio San Martín.
En un ambiente de oración y recogimiento, la comunidad eclesial acompaña a León XIV en las Vísperas, dando un marco de fe y unidad al tramo final de la visita pastoral.
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