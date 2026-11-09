El papa León XIV llegó a la Catedral Metropolitana: emotivo gesto ante la placa de Jorge Bergoglio

La actividad en Plaza de Mayo representa la culminación del recorrido oficial del lunes, que incluyó la multitudinaria misa en Palermo, el encuentro laboral en la UCA y la cita interreligiosa en el Palacio San Martín.

En un ambiente de oración y recogimiento, la comunidad eclesial acompaña a León XIV en las Vísperas, dando un marco de fe y unidad al tramo final de la visita pastoral.