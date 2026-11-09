Mucho antes del Papado: la historia detrás de la foto entre Francisco y León XIV en Buenos Aires
Un recuerdo atraviesa por estas horas las redes sociales y emociona a los fieles: la foto de cuando Francisco y León aún eran Jorge Bergoglio y Robert Prevost.
En el archivo litúrgico de la Parroquia San Agustín, ubicada en la calle General Las Heras del barrio porteño de Recoleta, reposaba una imagen cuyo peso histórico tardaría más de veinte años en revelarse por completo y que involucra a quien posteriormente sería el papa Francisco y luego el papa León XIV, como sucesor del primero.
La escena retrata a dos sacerdotes vestidos con casullas blancas durante la consagración eucarística: a la izquierda, Jorge Mario Bergoglio, con el micrófono al frente mientras pronuncia las oraciones litúrgicas; a su derecha, en recogida oración, el religioso estadounidense Robert Francis Prevost.
El origen de la postal histórica entre el papa Francisco y León XIV antes del papado
La fotografía fue captada durante una de las visitas de Prevost a la Argentina mientras se desempeñaba como Prior General de la Orden de San Agustín (cargo que ejerció entre 2001 y 2013). Como máxima autoridad mundial de los frailes agustinos, Prevost viajaba periódicamente a América Latina para supervisar las misiones y colegios de la orden.
Al coincidir con la festividad del patrono de la parroquia, el entonces arzobispo de Buenos Aires, monseñor Bergoglio, presidió la celebración concelebrada junto al líder agustino en el emblemático templo de arquitectura neogótica.
De coincidencia parroquial a hito en la historia de la Iglesia
Lo que en su momento representó una rutina episcopal más para el arzobispado porteño cobró un valor monumental tras el devenir de los acontecimientos en el Vaticano:
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El primer pontífice de la foto: En marzo de 2013, Jorge Bergoglio fue electo como el papa 266 de la Iglesia católica, adoptando el nombre de Francisco.
El sucesor: Años después, tras ser nombrado obispo en Perú, cardenal y luego prefecto del Dicasterio para los Obispos por el propio Francisco, Robert Prevost ascendió a la cátedra de San Pedro en mayo de 2025 para asumir el papado con el nombre de León XIV.
El valor simbólico del registro
Para la comunidad parroquial de Recoleta y la historia eclesiástica reciente, la fotografía trasciende como una casualidad profética: retrata el instante en que el primer papa hispanoamericano y su sucesor en el Vaticano compartieron de manera austera el mismo altar en las calles de Buenos Aires, mucho antes de imaginar el destino que les deparaba a ambos en Roma.
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