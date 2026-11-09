Mucho antes del Papado: la historia detrás de la foto entre Francisco y León XIV en Buenos Aires.

El primer pontífice de la foto: En marzo de 2013, Jorge Bergoglio fue electo como el papa 266 de la Iglesia católica, adoptando el nombre de Francisco .

El sucesor: Años después, tras ser nombrado obispo en Perú, cardenal y luego prefecto del Dicasterio para los Obispos por el propio Francisco, Robert Prevost ascendió a la cátedra de San Pedro en mayo de 2025 para asumir el papado con el nombre de León XIV.

El valor simbólico del registro

Para la comunidad parroquial de Recoleta y la historia eclesiástica reciente, la fotografía trasciende como una casualidad profética: retrata el instante en que el primer papa hispanoamericano y su sucesor en el Vaticano compartieron de manera austera el mismo altar en las calles de Buenos Aires, mucho antes de imaginar el destino que les deparaba a ambos en Roma.