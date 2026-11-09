Cuánta gente fue a ver al papa León XIV al Monumento a los Españoles de Palermo

Para facilitar la enorme movilización hacia el predio de Palermo, se montó un operativo de transporte sin precedentes. La empresa Trenes Argentinos dispuso servicios ferroviarios especiales durante toda la madrugada en las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Roca y Belgrano Sur.

A su vez, la magnitud del evento obligó a las autoridades porteñas a implementar un fuerte operativo de seguridad en toda la ciudad. Desde el viernes se estableció el cierre total de la Avenida del Libertador en la zona del monumento, sumando desvíos con un contracarril desde la calle Olleros hasta la Avenida Casares. Las restricciones también afectaron la circulación en el barrio de Recoleta, zona donde se encuentra la Nunciatura Apostólica en la que se hospeda el Papa.

Cómo sigue la agenda del Papa León XIV

Tras finalizar la masiva ceremonia religiosa en Palermo, el cronograma del Sumo Pontífice continuará con una intensa agenda institucional en la Capital Federal: