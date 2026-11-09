Los cinco testimonios que escuchó León XIV en su encuentro con el mundo del trabajo

Allende recordó que, durante los años de mayor dedicación profesional, atravesó períodos de cuestionamientos espirituales que se profundizaron tras una pérdida familiar. "Conocí el dolor profundo y para siempre de ver morir a mi hija más chica, Serena, en mis brazos y los de mi mujer", relató.

E indicó que en los últimos años impulsó iniciativas vinculadas al cambio climático, centradas en la regeneración ambiental y el cuidado de la casa común. En ese camino, señaló que asesoró a compañías mineras y participó de procesos de decisión relacionados con su impacto social y ecológico.

Durante su intervención reflexionó sobre los desafíos que enfrentan quienes intentan desempeñarse con criterios éticos en el ámbito empresarial. "Somos muchos los empresarios y emprendedores que queremos hacer bien y valientemente nuestro trabajo y ser buenos con quienes nos rodean, no es fácil. La bondad se confunde con ingenuidad y la ingenuidad se lee como debilidad de la que conviene aprovecharse", afirmó.

Al finalizar, le pidió a León XIV una orientación para quienes buscan desarrollar proyectos económicos sin renunciar a esos valores.

Sabrina Sapone, delegada sindical: "No vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir dignamente"

La segunda exposición estuvo a cargo de Sabrina Sapone, abogada y delegada sindical de AEFIP en Avellaneda, quien se refirió al compromiso de la representación gremial y a la defensa de los derechos laborales.

"Vengo a dar testimonio como trabajadora y delegada sindical, rol que asumo con compromiso social y vocación política", comenzó. Según expuso, la tarea gremial implica acompañar a las personas desde la escucha y la empatía.

Y sostuvo: "Acompañando a mis compañeros y compañeras aprendí que la representación gremial no es un cargo, sino un camino de escucha, empatía y abrazo a la persona que está detrás de cada puesto de trabajo".

Sapone también se refirió a los escenarios de incertidumbre y transformación que atraviesan las relaciones laborales. Cuestionó las miradas que reducen el empleo a una variable económica y remarcó que detrás de cada puesto hay historias de vida y proyectos familiares.

Uno de los ejes centrales de su intervención estuvo vinculado al avance de la inteligencia artificial y su impacto sobre el empleo. "Se levantan las banderas de la Inteligencia Artificial sin custodia de la dignidad humana, exiliando a las personas de la vida laboral y alejándolas del bien común", advirtió.

En ese contexto, reivindicó el papel de las organizaciones gremiales y remarcó: "No vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir dignamente".

Por último, agradeció el acompañamiento de la Iglesia a los sectores más vulnerables y le pidió al papa una palabra capaz de fortalecer la esperanza y revalorizar el sentido del trabajo.

Verónica San Martín, recicladora urbana: "Los cartoneros no somos basura, somos trabajadores"

La tercera exposición, una de las más emotivas de la jornada, correspondió a Verónica San Martín, recicladora urbana de La Plata, madre de cuatro hijos e integrante de la economía popular, quien relató cómo llegó al reciclado y el proceso de organización colectiva que impulsó junto a otros cartoneros.

"Muchas veces decimos que quienes fuimos descartados por el sistema encontramos en lo que otros desechan una forma de subsistir. Después nos organizamos y lo pudimos transformar en trabajo", expresó.

San Martín contó que trabajaba en tareas de limpieza en una clínica y cuidaba niños, pero que tras perder su empleo y atravesar una situación de violencia se vio obligada a abandonar su hogar junto a sus hijos.

"Me tuve que ir de mi casa con mis chicos y empecé a cartonear, buscaba en la basura algo para vender y llevar un plato de comida a mi casa", recordó.

Asimismo describió las situaciones de discriminación y persecución que enfrentó durante sus primeros años en la calle, cuando les secuestraban los carros y les impedían desarrollar la actividad.

Frente a ese escenario, destacó la importancia de la organización comunitaria: "Formamos nuestra cooperativa, Recicladores Unidos. Hoy somos más de 200 compañeros, conquistamos derechos y demostramos que los cartoneros no somos basura, somos trabajadores y tenemos dignidad y con nuestro trabajo cuidamos la casa común", afirmó.

De igual modo, comentó que la cooperativa acompaña a personas con consumos problemáticos y a quienes recuperan la libertad tras pasar por contextos de encierro, con el objetivo de facilitar su reinserción social y laboral.

Al concluir, pidió que las conquistas alcanzadas puedan sostenerse y ampliarse para mejorar las condiciones de vida de las familias que forman parte del sector.

Soledad Cuéllar, referente Ava Guaraní: "Ninguna sale sola de una adicción"

La cuarta en exponer fue Soledad Cuéllar, acompañante de la comunidad Ava Guaraní de Misión San Francisco, en Pichanal, Salta. Durante su intervención habló sobre las violencias y situaciones de discriminación que atravesó por ser mujer e integrante de un pueblo originario, además de la tarea comunitaria que desarrolla desde hace una década.

"Desde hace 10 años acompaño espacios de mi comunidad, muchas veces me preguntaron por qué y la respuesta está en mi propia historia. Fui una niña que sufrió, una adolescente que atravesó distintas violencias y una mujer que tuvo que seguir adelante sin saber de dónde sacaba la fuerza", dijo.

Contó que participa del Hogar de Cristo Santa Clara, donde acompañan a mujeres con consumos problemáticos. Allí, detalló, aprendieron que detrás de cada adicción existe una historia que necesita comprensión y acompañamiento.

"Detrás de una adicción siempre hay una historia, que ninguna llegó sola hasta ahí y que ninguna sale sola tampoco", expresó.

También destacó la creación de Ñande, un emprendimiento colectivo donde las mujeres desarrollan herramientas para producir, comercializar sus productos y fortalecer su autonomía.

"Eso para nosotras es el trabajo, no solamente generar el pan, sino descubrir que una puede, que sirve y que tiene algo para dar", sostuvo.

Como ejemplo de ese proceso, señaló que algunas participantes llegaron sin poder mirar a los ojos y hoy administran sus propios recursos. Finalmente, pidió una palabra que aliente a quienes construyen oportunidades desde sus comunidades.

Magalí Jojot, docente: "Los indicadores económicos reflejan solo una parte de la realidad"

El último testimonio estuvo a cargo de Magalí Jojot, docente de Entre Ríos, quien compartió una experiencia vinculada con la economía social y el acompañamiento a una comunidad de un barrio vulnerable de Paraná.

Junto a un grupo de jóvenes, explicó, promueve una economía con rostro humano y trabaja en proyectos de inclusión social. En ese marco, relató una situación que le permitió comprender con mayor profundidad las dificultades que enfrentan quienes se desempeñan en la informalidad.

Según contó, una fundación educativa necesitaba abrir una cuenta bancaria y completar distintos trámites administrativos. Para ello convocaron a un vecino encargado de la tesorería, quien temía exponer su situación laboral por no contar con empleo formal.

"Si bien el proyecto estaba listo, le faltaba considerar la realidad concreta de esa persona", reflexionó.

La docente manifestó que, después de acompañarlo durante ese proceso, observó un cambio significativo en su confianza y participación. Actualmente, ese vecino es uno de los integrantes que mejor maneja los aspectos legales y contables de la fundación.

A partir de esa experiencia, sostuvo que las estadísticas económicas muchas veces resultan insuficientes para comprender las trayectorias personales o reconocer capacidades que permanecen invisibilizadas.

"Los indicadores económicos reflejan solo una parte de la realidad, sin embargo, invisibilizan el miedo, el sufrimiento y también el potencial multiplicador de las personas", afirmó.

Por último, le pidió a León XIV una orientación para construir un sistema económico que promueva el reconocimiento social y coloque en el centro a cada persona.