El papa León XIV en Luján: quiénes y qué le ofrendaron durante la misa ante la Basílica

Entre las entregas más destacadas figuró la presencia de Joana Enrique ("Joa"), trabajadora y cartonera oriunda de Luján, quien acercó ofrendas en representación de la economía popular y de quienes construyen comunidad a diario desde el sector informal. A su vez, un joven proveniente de la región de El Impenetrable, en la provincia del Chaco, entregó un sencillo par de alpargatas de lona clara y suela de yute como símbolo del esfuerzo cotidiano y la humildad de las comunidades rurales del norte argentino, mientras que Verónica Griselda Luján —integrante de la comunidad huarpe de Sarmiento, San Juan, y referente del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA)— hizo entrega de una pieza artesanal confeccionada por los pueblos originarios de la región de Cuyo.