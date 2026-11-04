El papa León XIV en Luján: quiénes y qué le ofrendaron durante la misa ante la Basílica
Durante su misa por la caridad de despedida en Argentina, el sumo pontífice recibió ofrendas de distintos fieles en el escenario. Conocé todos los detalles.
Ante una multitud estimada en más de dos millones de fieles, el papa León XIV encabezó la emotiva "Misa de la Caridad" frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, ceremonia que marcó el acto de cierre y la despedida formal de su histórica visita apostólica de cuatro días a la República Argentina. Definida con esa consigna por la Conferencia Episcopal Argentina para ubicar en el centro del encuentro al pueblo sufriente y a las obras sociales eclesiales, la celebración litúrgica reservó un espacio de privilegio para los referentes de Cáritas, los Hogares de Cristo, los movimientos populares y las personas que atraviesan situaciones de marcada vulnerabilidad.
El santo padre lució durante el oficio litúrgico una casulla en tonos celeste y blanco que homenajeó los colores del manto de la Patrona de la patria. En su homilía, el Romano Pontífice evocó con sentidas palabras la memoria del fallecido papa Francisco y recordó que su propio pontificado se inició un 8 de mayo —día de la festividad de la Virgen de Luján—, encomendando al pueblo argentino bajo su protección divina.
Durante la prédica de la última misa comunitaria en el país, León XIV abordó con crudeza la realidad económica y social que afecta a la ciudadanía, advirtiendo que vastos sectores de la población atraviesan hoy verdaderos "momentos de Calvario" a raíz del avance de la pobreza, la falta de puestos de trabajo, las enfermedades, la discriminación y las rupturas familiares. En ese contexto de fragilidad, el Sumo Pontífice instó a construir un camino espiritual articulado en cuatro pilares fundamentales: la reconciliación, la iluminación por la Palabra, la comunión fraternal y el envío hacia la misión evangélica.
Con un marcado tono de unidad, el Pontífice instó a "reconciliarnos con nuestra historia y nuestro presente" como vía indispensable para dejar atrás las divisiones y forjar un destino común. Asimismo, exhortó a la asamblea a erigir "puentes de caridad y redes de solidaridad", ponderando la histórica hospitalidad de la comunidad local y pidiendo que el amor sea la guía innegociable de cualquier medida pública o corrección, cerrando su mensaje con una encendida arenga que desató la ovación de la feligresía: "Argentina, levántate, camina y ama".
Uno de los momentos con mayor carga simbólica de la misa litúrgica fue la presentación de los dones, donde doce representantes oriundos de diversos puntos de la geografía nacional acercaron las ofrendas al altar con el propósito de reflejar las periferias, la diversidad territorial y el mundo del trabajo. Como eje central del sacramento se presentaron el pan y el vino para la consagración eucarística, acompañados por dones representativos de la cultura y la vida cotidiana de las provincias de Salta, Jujuy, Corrientes, Chubut, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, y la provincia y Ciudad de Buenos Aires, a través de la presencia de una agricultora familiar, un referente de Cáritas, un educador popular y familias de barrios populares.
Entre las entregas más destacadas figuró la presencia de Joana Enrique ("Joa"), trabajadora y cartonera oriunda de Luján, quien acercó ofrendas en representación de la economía popular y de quienes construyen comunidad a diario desde el sector informal. A su vez, un joven proveniente de la región de El Impenetrable, en la provincia del Chaco, entregó un sencillo par de alpargatas de lona clara y suela de yute como símbolo del esfuerzo cotidiano y la humildad de las comunidades rurales del norte argentino, mientras que Verónica Griselda Luján —integrante de la comunidad huarpe de Sarmiento, San Juan, y referente del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA)— hizo entrega de una pieza artesanal confeccionada por los pueblos originarios de la región de Cuyo.
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