"Las generaciones futuras": el papa León XIV citó a Francisco en su primer discurso en Uruguay
El sumo pontífice brindó su primer discurso público en Uruguay, en el inicio de su gira por Sudamérica y en la previa a su visita a la Argentina.
En el marco de su visita oficial a la República Oriental del Uruguay —primera escala de su gira sudamericana—, el papa León XIV pronunció su primer discurso oficial ante las autoridades locales, destacándose una especial mención hacia su predecesor, el papa Francisco.
Durante su alocución, el Sumo Pontífice puso el foco en la responsabilidad intergeneracional y en el cuidado del medio ambiente, destacando además los logros del país rioplatense en materia de energías renovables.
La mención del papa León XIV a Francisco y la responsabilidad con el futuro
Al abordar el concepto de desarrollo sostenible y el uso de los recursos naturales, el Papa remarcó que las decisiones del presente impactan de forma directa en los que vendrán.
"El bien común comprende también la responsabilidad de transmitir a quienes vendrán después los bienes que hoy hemos recibido. Como recordó mi predecesor, el Papa Francisco, la noción de bien común incorpora también a las generaciones futuras. Esta responsabilidad se traduce en las decisiones que afectan al uso de los recursos naturales y a las fuentes de energía", expresó el pontífice.
En la misma línea, León XIV valoró el camino recorrido por el país vecino para reconvertir su sistema de abastecimiento eléctrico, poniéndolo como un ejemplo a seguir a nivel regional. "En las últimas décadas, Uruguay ha transformado profundamente su matriz de generación eléctrica, que hoy se apoya casi enteramente en fuentes renovables. Es un resultado notable que ha requerido decisiones sostenidas durante años y la participación de diversos sectores del país", sostuvo.
Con este mensaje, el Santo Padre dejó inaugurada su agenda institucional en suelo charrúa, antes de continuar con los preparativos para su esperado desembarco en la Argentina previsto para los próximos días.
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