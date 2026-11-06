"Las generaciones futuras": el papa León XIV citó a Francisco en su primer discurso en Uruguay

"El bien común comprende también la responsabilidad de transmitir a quienes vendrán después los bienes que hoy hemos recibido. Como recordó mi predecesor, el Papa Francisco, la noción de bien común incorpora también a las generaciones futuras. Esta responsabilidad se traduce en las decisiones que afectan al uso de los recursos naturales y a las fuentes de energía", expresó el pontífice.