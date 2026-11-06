Las primeras palabras del papa León XIV en su gira por Sudamérica: "Que cada persona pueda vivir con dignidad"

Finalmente, León XIV valoró el esfuerzo colectivo e institucional que permitió alcanzar este hito, calificándolo como "un resultado notable que ha requerido decisiones sostenidas durante años y la participación de diversos sectores del país".

También, se refirió a la importancia de que "cada persona pueda vivir con dignidad". Su mensaje inicial marca un fuerte respaldo del Vaticano a las políticas de Estado orientadas a la transición ecológica.