Las primeras palabras del papa León XIV en su gira por Sudamérica: "Que cada persona pueda vivir con dignidad"
En medio de una multitud que colmó la Plaza Independencia, se cantó el Himno del país vecino y el Santo Padre se mostró cercano a los fieles.
La llegada del papa León XIV a Uruguay revolucionó a todos: con su arribo a Montevideo, el Santo Padre inició su gira por Sudamérica, donde tiene previsto llegar a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre, pasadas las 16 horas. De esta manera, el sumo pontífice tuvo este viernes su primer acto público en el país vecino.
Ante una Plaza Independencia colmada, primeramente, habló Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, que dedicó sentidas palabras al líder de la Iglesia Católica. Luego, fue el momento más esperado por todos: las primeras palabras de León XIV, que engalanaron la tarde e invitaron a la reflexión.
Las primeras palabras de León XIV en su gira por Sudamérica: "Que cada persona pueda vivir con dignidad"
En sus primeras palabras oficiales al arribar a Uruguay, el Papa León XIV centró su mensaje en el cuidado del medio ambiente y destacó el compromiso del país sudamericano con la sustentabilidad energética. El Sumo Pontífice subrayó que la gestión responsable de la naturaleza es un deber ineludible para garantizar el bienestar del mañana.
Durante su alocución, el Papa trazó una línea de continuidad con su predecesor, el Papa Francisco, al afirmar que "la noción de bien común incorpora también a las generaciones futuras". Según explicó León XIV, esta responsabilidad ética se traduce concretamente "en las decisiones que afectan al uso de los recursos naturales y a las fuentes de energía".
El punto más destacado de su intervención fue el reconocimiento explícito a las políticas ecológicas del país anfitrión. "En las últimas décadas, Uruguay ha transformado profundamente su matriz de generación eléctrica, que hoy se apoya casi enteramente en fuentes renovables", remarcó el Pontífice.
Finalmente, León XIV valoró el esfuerzo colectivo e institucional que permitió alcanzar este hito, calificándolo como "un resultado notable que ha requerido decisiones sostenidas durante años y la participación de diversos sectores del país".
También, se refirió a la importancia de que "cada persona pueda vivir con dignidad". Su mensaje inicial marca un fuerte respaldo del Vaticano a las políticas de Estado orientadas a la transición ecológica.
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