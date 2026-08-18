El paradigmático cambio del Gobierno con el próximo feriado nacional que se imprime en el calendario
Se acerca el feriado del 12 de octubre y un nuevo fin de semana largo, y una medida del 2024 vuelve a generar debate y cuestionamientos.
En un giro rotundo respecto a la política de derechos humanos instalada en las últimas décadas, el Gobierno Nacional volvió a oficializar el cambio de nombre del feriado del 12 de octubre, que nuevamente pasa a llamarse "Día de la Raza".
De acuerdo con las comunicaciones institucionales de la administración central y las actualizaciones en el portal oficial argentina.gob.ar, la jornada dejó atrás la denominación de "Día del Respeto a la Diversidad Cultural" , vigente de forma ininterrumpida entre 2010 y 2023.
La modificación consuma una línea conceptual que el Ejecutivo ya había anticipado en sus redes sociales durante el primer año de gestión de Javier Milei, al reivindicar la fecha como el hito de la llegada de Cristóbal Colón a América y el inicio de la civilización en el continente.
La decisión oficial desató de inmediato el repudio de diversos sectores sociales, políticos y académicos. Organizaciones de derechos humanos y colectivos de pueblos originarios calificaron la restitución del nombre anterior como un "retroceso institucional" y un acto de negacionismo frente a la matriz pluri y multicultural que conforma la identidad argentina.
Cómo queda el fin de semana largo con el feriado del 12 de octubre
Más allá de la controversia simbólica, el calendario oficial de feriados determinó cómo impactará la medida en la planificación del descanso:
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Inamovilidad de la fecha: A pesar de que el 12 de octubre se encuentra bajo el régimen de feriados trasladables, la administración central resolvió mantener el asueto en su jornada original. Es decir, decidió dejarlo el lunes para formar un descanso extendido.
Fin de semana largo: De este modo, el esquema garantizará un descanso de tres días consecutivos —sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre—, una pausa destinada a fomentar el turismo interno y el movimiento recreativo en el tramo final del año.
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