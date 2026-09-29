Murió una turista francesa en El Chaltén: quedó atrapada tras una avalancha mientras esquiaba

Luego de varias horas de rastreo en la zona del impacto, las cuadrillas de auxilio lograron ubicar a ambas personas.

Pese a las maniobras de rescate, las autoridades confirmaron el fallecimiento de la mujer a causa de la avalancha. En tanto, su acompañante logró ser evacuado y derivado a un centro médico donde se recupera fuera de peligro. Los restos de la víctima ya fueron trasladados a la localidad de El Chaltén.