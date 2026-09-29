Murió una turista francesa en El Chaltén: quedó atrapada tras una avalancha mientras esquiaba
El fatal episodio tuvo lugar en el Cerro Crestón. Su compañero de viaje pudo ser rescatado y fue puesto a salvo. Actualmente, se recupera favorablemente.
Una jornada dramática se vivió este martes en la zona del Lago del Desierto, a unos 35 kilómetros de El Chaltén, luego de que un desprendimiento de nieve en el Cerro Crestón sorprendiera a dos deportistas de nacionalidad francesa que se encontraban practicando esquí.
El hecho, ocurrido alrededor de las 12:30, culminó con la muerte de una joven de 29 años y el rescate de su compañero, quien sufrió lesiones, pero está fuera de peligro.
Cómo fue el hallazgo de la turista fallecida en El Chaltén y el rescate de su compañero
Tras activarse el protocolo de emergencia, se desplegó un complejo e intenso operativo de búsqueda en el que intervinieron efectivos de Parques Nacionales, Gendarmería Nacional, el Consejo Agrario Provincial, Defensa Civil y personal médico.
Un primer contingente acudió rápidamente al lugar, sumándose poco después refuerzos provenientes de la villa montañesa.
Las tareas de asistencia demandaron un arduo esfuerzo físico por parte de los rescatistas. Al llegar al sector base en el Lago del Desierto, debieron avanzar a pie hacia la zona del accidente, sorteando pendientes pronunciadas y las rigurosas condiciones del terreno de alta montaña.
Luego de varias horas de rastreo en la zona del impacto, las cuadrillas de auxilio lograron ubicar a ambas personas.
Pese a las maniobras de rescate, las autoridades confirmaron el fallecimiento de la mujer a causa de la avalancha. En tanto, su acompañante logró ser evacuado y derivado a un centro médico donde se recupera fuera de peligro. Los restos de la víctima ya fueron trasladados a la localidad de El Chaltén.
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