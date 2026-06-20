El plano al mural de Lionel Messi que la transmisión oficial hizo durante el acto de Javier Milei

En términos estrictamente televisivos, no es inusual que las cadenas nacionales incorporen planos de apoyo o recursos visuales para dar contexto o dinamismo a la transmisión. Sin embargo, en este caso particular, el contenido de la imagen elegida terminó destacándose por encima del resto del material emitido.

La viralización del momento también se explica por la centralidad que Messi tiene en el imaginario argentino contemporáneo. Cada aparición —incluso indirecta o casual— de su figura en ámbitos no deportivos suele generar una reacción inmediata, especialmente cuando se produce en escenarios institucionales o políticos.

Mientras tanto, la transmisión continuó con normalidad, sin que el episodio fuera mencionado ni retomado en el desarrollo del acto. Pero el fragmento ya había tomado vuelo propio en redes, donde se multiplicaron capturas, comentarios y reacciones de todo tipo.

Una vez más, un pequeño detalle de realización terminó convirtiéndose en uno de los puntos más comentados de una cadena nacional, en un fenómeno cada vez más habitual donde lo televisivo y lo viral se cruzan en tiempo real, muchas veces por encima del contenido central del evento.