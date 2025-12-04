El posteo de la Embajada de Estados Unidos tras la detención de argentinos en Miami: "¿Te parece divertido robar?"
Los mendocinos fueron liberados tras pagar una fianza y ya tomaron un vuelo de regreso a Argentina.
La Embajada de Estados Unidos en Argentina publicó una dura advertencia tras la detención de cinco turistas mendocinos acusados de robar productos valuados en más de dos mil dólares en el Dolphin Mall de Miami.
“¿Te parece divertido robar en Miami? Podrías ir a la cárcel y perder tu visa”, advirtieron desde la embajada. El posteo, realizado el miércoles desde la cuenta oficial en la red social X, está acompañado por una ilustración realizada con Inteligencia Artificial donde se ve a los cinco ciudadanos argentinos tras los barrotes de una prisión con el típico taje naranja que visten los reclusos.
En la publicación especificaron que “Estados Unidos monitorea de manera continua a los titulares de visa” y remarcaron que “respetar la ley te permite conservarla”.
Sebastián Luis Moya, de 41 años; Juan Pablo Rua, de 45, Diego Luis Xiccato, de 46, Mauricio Ariel Aparo-Orlando y Juan Manuel Zuloaga-Arenas, ambos de 49, fueron detenidos tras robar en diferentes locales del el Dolphin Mall, uno de los shoppings más conocidos de Miami, ubicado en la zona de Doral.
Los cinco fueron imputados por “esquema organizado para defraudar” y “hurto en tiendas”, pero quedaron en libertad luego de pagar una fianza de entre 4000 y 4500 dólares cada uno impuesta por la jueza Mindy Glazer del Tribunal de Circuito 11° de Florida. Tras esto, abordaron un vuelo de regreso a Argentina, con escala en Chile, pero no viajaron en carácter de deportados.
Roberto Castillo, abogado de Rua y Moyano, sostuvo que todo se trató de “un malentendido” y aseguró que solo uno de los cinco “sí se quedó con lo ajeno”.
Los arrestos se llevaron a cabo el domingo luego de que agentes de la Sweetwater Police respondieran a varias denuncias por robos en el shopping.
Las cámaras de seguridad habrían registrado al grupo ocultando prendas en varias valijas. Según las imágenes, mientras algunos distraían a los empleados, otros cometían los robos. Tras ser detenidos, se estipuló que habían sustraído una gran cantidad de prendas entre pantalones, remeras y hasta paraguas, por un total de más de 2.000 dólares.
Quiénes son los argentinos detenidos en Miami
Sebastián Luis Moyano, de 41 años, tiene otras dos empresas, una dedicada a la panadería. Según Infobae, figura como beneficiario de planes sociales a lo largo de la última década, con un cobro de una Asignación Universal por Hijo en 2023.
Juan Pablo Rua, de 45 años, figura como monotributista e integra dos empresas, una de telecomunicaciones y la otra de indumentaria. Posee una fuerte deuda reciente con un banco.
Diego Luis Xiccato, de 46 años, es un conocido coiffeur en Mendoza, donde posee un salón de belleza y peluquería con su nombre. También figura como beneficiario del Sistema Único de Asignaciones Familiares de la ANSES en años recientes.
Mauricio Ariel Aparo Orlando, de 49 años, es piloto de motos. En ARCA figura que se dedica al negocio de reparación de autos. En diciembre de 2022 se asoció con Sebastián Luis Moyano para formar una empresa dedicada a las telecomunicaciones y al marketing. A fines del año pasado, a través de las redes sociales ofrecía a la venda su Audi S3.
Juan Manuel Zuloaga Arenas, de 49 años, fue monotributista y actualmente es comerciante, con domicilio en Godoy Cruz, Mendoza. Integró los directorios de al menos siete empresas de diversos rubros desde 2008, con un alta como empleador.
