El repudiable chiste de Ari Paluch sobre "drogar" a una locutora de radio

Todo derivó luego de que en el pase dedicaran unos momentos a hablar sobre el caso de la mujer 20 años que drogó a un hombre y le robó 24 mil dólares de su departamento del barrio porteño de Palermo. La llamada “viuda negra” había conocido a su víctima a través de la aplicación de citas TinderTinder y fue detenida el sábado en Lomas de Zamora.

En las últimas semanas se conocieron varios casos de asaltos cometidos bajo la modalidad de viuda negra, es decir, mujeres que drogan a sus víctimas tras falsas citas para desvalijarlos.

En ese marco, mientras hablaban sobre la droga utilizada para dormir a las víctimas en los robos, Paluch lanzó: “¿Tan fácil es conseguir burundanga. Porque a mí esta chica, ¿cómo se llama tu locutora?”, le preguntó a Beto Casella, a lo que Martina acotó: “Noe”, en referencia a Noelia Corral.

“Es linda esa chica. Entonces, podemos arreglar. Vamos y vamos. Una mañana le ponemos (burundanga) en el vaso con agua...”, deslizó el periodista.

Ari Paluch al aire drogar a una locutora

Inmediatamente Beto Casella le pidió a Martina que interviniera “Frenalo vos a tu padre”, a lo que la joven acotó entre risas: “Padre, ubicate”.

Lejos de frenar con la repugnante propuesta y sin hacer caso a las advertencias de su colega ni de su propia hija, Pluch siguió: “¿Pero no hay un nivel de burundanga chiquito, que te da un besito y no pasa nada? ¿Eh?”.

“Nono, bue chau”, acotó Martina mientras de fondo se escuchaban los “para, para”. Acto seguido, la radio fue a una tanda publicitaria para dar comienzo luego al programa de Casella.

El día que Ari Paluch fue denunciado por acoso sexual

Ari Paluch fue denunciado en octubre 2017 por acoso sexual contra Ariana Charrúa, una sonidista del canal A24, donde entonces trabajaba. Según la denuncia de la víctima, ella se acercó al conductor a retirarle el micrófono y entonces él le tocó la cola. Describió la situación como "ingrata, sorpresiva, abusiva, ofensiva y desagradable".

Paluch, por su parte, realizó un descargo en el programa de radio que conducía en ese entonces: "Quise hacerle un 'give me five' (chocar los cinco) y toqué su cadera y su parte íntima", dijo. Además, sostuvo que luego se disculpó con ella.

La denuncia de Ariana derivó en que varias trabajadoras del medio se animaran a contar sus propias experiencias y las situaciones de acoso que tuvieron que pasar.

La conductora Verónica Lozano publicó en aquel entonces un tuit contra Paluch luego del descargo que había hecho el periodista para defenderse de las acusaciones en su contra.

"Ah! Era #givemefive pero que pelotuda soy! Pensé que me apoyabas el pene... Mala Mía", escribió Vero Lozano.

La locutora Verónica Albanese también denunció que Ari Paluch la acosó, le decía cosas inapropiadas y la echó cuando estaba embarazada de cinco meses.

"Cuando quedé embarazada, parecía que a él le gustaba más. Siempre me decía '¡qué bueno embarazada, mirá qué linda!'. Algo muy perverso y, de inocente, uno siempre sigue trabajando", reveló entonces Albanese, en diálogo con Los ángeles de la mañana.

El punto de quiebre fue a los cinco meses de embarazo. "Todos los días me jodía con la panza, me decía 'seguí vistiéndote así, mejor, cuanto más provocativa mejor'. Pero un día me fui con un jardinero de embarazada y me dijo 'no, no, ya está, sos una embarazada cualquiera, no vengas más'. Le dije 'nunca ibas a lograr lo que vos querías conmigo'", recordó.