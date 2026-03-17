El secreto más oscuro de Yiya Murano: su hijo asegura que hubo más víctimas

Martín Murano

A su vez, el hijo de Yiya Murano remarcó otro detalle perturbador: las tres mujeres vivían en el mismo pido que Jorge Eduardo Burgos, conocido como el “Descuartizador de Barracas”.

“Yo lo conocí a ese hombre. Dos de estas tres mujeres vivían en el tercer piso, en otro departamento vivía Burgos y en el cuarto piso vivía la hermana de Yiya. Podemos decir que mi infancia la pasé rodeado de Yiya y del ‘descuartizador’ Burgos”, comentó en diálogo con Tiempo de Policiales, reforzando sus sospechas.

Burgos fue acusado de asesinar y descuartizar a su pareja, Alcira Methyger, en febrero de 1955. Las partes del cuerpo de la joven fueron encontradas dispersas en diversos puntos de la Ciudad y el conurbano, hasta que se pudo dar con el asesino.

Martín Murano tenía 12 años cuando Yiya Murano fue detenida, acusada de envenenar y asesinar a su prima y a dos amigas. En ese momento, pensó que el arresto estaba vinculado a las estafas o a que su madre “tenía contacto que gente de mucho poder”. En plena adolescencia, se abocó a las peleas callejeras y luego padeció una adicción a las drogas; con el tiempo decidió canalizarlo dedicándose profesionalmente a las artes marciales. Hoy en día está en pareja y considera que es “más civilizado” que en ese entonces.

Yiya Murano: la primera asesina serial de Argentina

yiya murano

Yiya Murano había convencido a sus amigas y a su prima para que le entregaran grandes sumas de dinero con la promesa de invertirlos y devolverles intereses altísimos que nadie más ofrecía.

Cuando las víctimas empezaron a sospechar porque no recibían sus ganancias y exigieron la devolución de la plata, Yiya decidió asesinarlas.

Tenía un claro modus operandi y traicionaba a sus víctimas basándose en la confianza: las invitaba a merendar o las visitaba en sus casas. Mientras charlaban "amigablemente", les servía masitas, pasteles o té envenenados con cianuro de sodio. Las muertes se confundieron inicialmente como causa de paros cardíacos o problemas gástricos.

Luego de los asesinatos, se descubrió que Yiya había falsificado recibos para simular que ya les había devuelto el dinero a las víctimas.

Yiya Murano fue condenada a prisión perpetua en 1985 y murió en 2014 rodeada de misterio y en total anonimato.