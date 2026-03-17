El secreto más oscuro de Yiya Murano: su hijo asegura que hubo más víctimas
Martín Murano rompió el silencio y sumó nuevos asesinatos al historial de la "Envenenadora de Monserrat". ¿Fueron más de tres?
El caso de Yiya Murano, también conocida como la "Envenenadora de Monserrat", fue sin dudas uno de los hitos más oscuros y célebres de la historia criminal argentina. La mujer fue condenada a cadena perpetua tras envenenar a dos amigas y a su prima en 1979. Cuatro décadas más tarde, el testimonio de su hijo podría cambiar la historia de la mayor asesina serial argentina. ¿Hubo más víctimas?
Martín Murano, el hijo de “Yiya”, rompió el silencio en una reciente entrevista donde aseguró que hubo al menos otros tres asesinatos que no fueron investigados. La revelación le dio un giro inesperado al caso.
Escalofriante revelación del hijo de Yiya Murano sobre los crímenes de su madre
Entre el 11 de febrero y el 24 de marzo de 1979, Yiya Murano envenenó y asesinó a sus amigas Nilda Gamba y Lelia Formisano de Ayala, y su prima Carmen Zulema del Giorgio Venturini.
Según relató Martín, otras tres mujeres adultas mayores murieron de manera repentina antes de los conocidos asesinatos y estaban vinculadas a Yiya, con quien mantenían una relación de “amistad”.
“Me cayó la ficha hace unos años y lo investigué bastante. Había una hipótesis bastante clara sobre otro grupo de tres mujeres mayores, sin familia, que también habían invertido y también fallecieron de manera misteriosa”, sostuvo aunque indicó desconocer el lapso de muerte entre una y otra, pero aseguró que "fue antes de las tres víctimas que todos conocemos".
A su vez, el hijo de Yiya Murano remarcó otro detalle perturbador: las tres mujeres vivían en el mismo pido que Jorge Eduardo Burgos, conocido como el “Descuartizador de Barracas”.
“Yo lo conocí a ese hombre. Dos de estas tres mujeres vivían en el tercer piso, en otro departamento vivía Burgos y en el cuarto piso vivía la hermana de Yiya. Podemos decir que mi infancia la pasé rodeado de Yiya y del ‘descuartizador’ Burgos”, comentó en diálogo con Tiempo de Policiales, reforzando sus sospechas.
Burgos fue acusado de asesinar y descuartizar a su pareja, Alcira Methyger, en febrero de 1955. Las partes del cuerpo de la joven fueron encontradas dispersas en diversos puntos de la Ciudad y el conurbano, hasta que se pudo dar con el asesino.
Martín Murano tenía 12 años cuando Yiya Murano fue detenida, acusada de envenenar y asesinar a su prima y a dos amigas. En ese momento, pensó que el arresto estaba vinculado a las estafas o a que su madre “tenía contacto que gente de mucho poder”. En plena adolescencia, se abocó a las peleas callejeras y luego padeció una adicción a las drogas; con el tiempo decidió canalizarlo dedicándose profesionalmente a las artes marciales. Hoy en día está en pareja y considera que es “más civilizado” que en ese entonces.
Yiya Murano: la primera asesina serial de Argentina
Yiya Murano había convencido a sus amigas y a su prima para que le entregaran grandes sumas de dinero con la promesa de invertirlos y devolverles intereses altísimos que nadie más ofrecía.
Cuando las víctimas empezaron a sospechar porque no recibían sus ganancias y exigieron la devolución de la plata, Yiya decidió asesinarlas.
Tenía un claro modus operandi y traicionaba a sus víctimas basándose en la confianza: las invitaba a merendar o las visitaba en sus casas. Mientras charlaban "amigablemente", les servía masitas, pasteles o té envenenados con cianuro de sodio. Las muertes se confundieron inicialmente como causa de paros cardíacos o problemas gástricos.
Luego de los asesinatos, se descubrió que Yiya había falsificado recibos para simular que ya les había devuelto el dinero a las víctimas.
Yiya Murano fue condenada a prisión perpetua en 1985 y murió en 2014 rodeada de misterio y en total anonimato.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario