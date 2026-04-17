El Servicio Meteorológico Nacional hará un apagón que afectará decenas de vuelos en todo el país

servicio meteorologico nacional smn El cese de actividades se producirá este viernes 24 de abril y no habrá ningún tipo de información durante siete horas.

Reclamo por contratos y advertencias sobre el sistema

Desde el SMN señalaron que la medida apunta a exponer la centralidad de los datos meteorológicos en la elaboración de pronósticos y sistemas de alerta. En ese sentido, remarcaron que la información que producen no es un complemento, sino la base de todo el sistema.

Trabajadoras del organismo explicaron que la falta de datos compromete la calidad del servicio. También advirtieron que esa situación afecta el desarrollo de alertas y pronósticos confiables, necesarios para la vida cotidiana y productiva, incluso los vuelos.

Al respecto, destacaron que la información climática tiene impacto directo en múltiples actividades económicas y sociales, desde la producción agropecuaria hasta la navegación y los vuelos.

Impacto y posibles nuevas medidas

Los trabajadores también alertaron sobre las consecuencias que puede tener la reducción de recursos humanos en el organismo. Indicaron que el recorte de contratos podría afectar la capacidad operativa del SMN en el corto plazo.

En ese marco, anticiparon que el apagón meteorológico podría no ser una medida aislada. “Si no se revierte esta situación, no solamente continuaremos con el paro del 24, sino con distintos paros”, advirtieron en declaraciones a LN+.

También remarcaron que se trata de una medida excepcional en la historia del organismo. Según explicaron, el SMN no había recurrido anteriormente a este tipo de acciones, lo que refleja la gravedad del conflicto actual.

El apagón dejará sin información oficial a amplios sectores durante varias horas, en un contexto en el que las alertas tempranas resultan clave para la prevención de riesgos y la planificación de actividades en todo el país.