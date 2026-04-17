El Servicio Meteorológico Nacional hará un apagón que afectará decenas de vuelos en todo el país
La medida es en consecuencia de los 140 despidos en áreas sensibles del organismo y las consecuencias operativas que genera.
Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizarán un "apagón informativo" en protesta por los 140 despidos que se produjeron este jueves en el organismo. La medida implicará la suspensión total de la información sobre pronósticos y alertas oficiales, generando un impacto en la información de todo el país.
Según informaron, el cese de actividades o el "apagón" como lo denominaron los mismos trabajadores, se producirá este viernes 24 de abril y no habrá ningún tipo de información durante siete horas. El apagón informativo será de 5 a 12.
A través de un comunicado difundido por ATE la organización sostiene que la amenaza de despidos y el cierre de estaciones meteorológicas representa un riesgo inminente para los vuelos en Argentina y agrava la precarización laboral.
La idea de esta medida de protesta es visibilizar el malestar y el impacto que se produjo dentro del funcionamiento del organismo por los despidos masivos propulsados por el gobierno de Javier Milei. "La calidad de la información se verá alterada con los recortes propuestos por este Gobierno", anticipó uno de los delegados gremiales.
Lo cierto es que la falta de datos no es menor. Atañe a todo el país. Y desde el ente gubernamental explicaron la importancia que tienen los datos meteorológicos en la vida cotidiana de todos y que la medida "arbitraria", según señalaron, apunta a exponer la centralidad de los datos en la elaboración de pronósticos y en los sistemas de alerta.
Reclamo por contratos y advertencias sobre el sistema
Desde el SMN señalaron que la medida apunta a exponer la centralidad de los datos meteorológicos en la elaboración de pronósticos y sistemas de alerta. En ese sentido, remarcaron que la información que producen no es un complemento, sino la base de todo el sistema.
Trabajadoras del organismo explicaron que la falta de datos compromete la calidad del servicio. También advirtieron que esa situación afecta el desarrollo de alertas y pronósticos confiables, necesarios para la vida cotidiana y productiva, incluso los vuelos.
Al respecto, destacaron que la información climática tiene impacto directo en múltiples actividades económicas y sociales, desde la producción agropecuaria hasta la navegación y los vuelos.
Impacto y posibles nuevas medidas
Los trabajadores también alertaron sobre las consecuencias que puede tener la reducción de recursos humanos en el organismo. Indicaron que el recorte de contratos podría afectar la capacidad operativa del SMN en el corto plazo.
En ese marco, anticiparon que el apagón meteorológico podría no ser una medida aislada. “Si no se revierte esta situación, no solamente continuaremos con el paro del 24, sino con distintos paros”, advirtieron en declaraciones a LN+.
También remarcaron que se trata de una medida excepcional en la historia del organismo. Según explicaron, el SMN no había recurrido anteriormente a este tipo de acciones, lo que refleja la gravedad del conflicto actual.
El apagón dejará sin información oficial a amplios sectores durante varias horas, en un contexto en el que las alertas tempranas resultan clave para la prevención de riesgos y la planificación de actividades en todo el país.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario