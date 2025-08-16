El supermercado mayorista que sorprendió bajando los precios desde hoy

El dato también generó reacciones en el ámbito privado. El empresario Víctor Fera, titular de las marcas Marolio, Molto y de la cadena mayorista Maxiconsumo, comunicó a través de su cuenta de X una baja de precios: “A partir de mañana en todas las sucursales de Maxiconsumo los precios tendrán una deflación promedio del 4% y se mantendrá en todo agosto y septiembre. ¡Sí! Mientras la inflación de julio fue del 1,9%, en Maxiconsumo trabajamos para la disminución generalizada de los precios”.