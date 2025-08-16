El supermercado mayorista que sorprendió bajando los precios desde hoy
Un reconocida cadena anunció una baja del 4% en todos sus precios para agosto y septiembre.
La inflación de julio fue del 1,9% y se registró por tercer mes consecutivo una variación por debajo del 2%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Aunque se trata de una desaceleración significativa respecto a los niveles de meses anteriores, los analistas advierten que la tendencia aún es frágil y puede verse alterada por movimientos cambiarios o ajustes de tarifas pendientes.
El dato también generó reacciones en el ámbito privado. El empresario Víctor Fera, titular de las marcas Marolio, Molto y de la cadena mayorista Maxiconsumo, comunicó a través de su cuenta de X una baja de precios: “A partir de mañana en todas las sucursales de Maxiconsumo los precios tendrán una deflación promedio del 4% y se mantendrá en todo agosto y septiembre. ¡Sí! Mientras la inflación de julio fue del 1,9%, en Maxiconsumo trabajamos para la disminución generalizada de los precios”.
Fera, conocido por su postura crítica frente a la concentración de mercado en el rubro alimenticio, sostuvo que la baja se implementará en todos los productos de su cadena, aunque no especificó a qué categorías alcanza ni si se trata de promociones puntuales o reducciones sostenidas.
El empresario, que también posee producción agropecuaria en Mendoza, se refirió en varias oportunidades a la necesidad de precios accesibles en el contexto actual. Su anuncio fue interpretado por algunos sectores como un gesto de respaldo a la política económica, mientras que otros lo vinculan a una estrategia comercial en un momento de caída del consumo.
