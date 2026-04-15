Vuelve a subir el boleto de colectivo en el AMBA: a partir de cuándo y a cuánto se va

¿Qué pasa con las frecuencias de la Línea 60 de colectivos?

Con la nueva actualización, también se modificarán los valores de los tramos intermedios. Los viajes de entre 3 y 6 kilómetros se ubican cerca de los $780, mientras que los trayectos más largos, de entre 12 y 27 kilómetros, escalan a casi $900. Para los recorridos superiores a 27 kilómetros, el valor roza los $960, siempre dentro del esquema con SUBE registrada.