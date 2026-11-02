El "Tigre" Acosta deberá cumplir 35 años de prisión antes de poder volver a pedir la libertad condicional

De esta manera, los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky desestimaron por unanimidad el recurso presentado por la defensa del exjefe de inteligencia que operó en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) y en el centro clandestino "La Perla". Los magistrados fundamentaron su decisión en que las desapariciones forzadas constituyen delitos permanentes, por lo que corresponde aplicar el régimen legal que exige un cumplimiento temporal más extenso para las condenas a reclusión perpetua.