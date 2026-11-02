Habrá dos cadenas nacionales por la visita del papa León XIV a la Argentina: cuándo hablará Javier Milei
El Presidente podría tener un rol protagónico en dos momentos cruciales -ya sea protocolares o religiosos- de la primera gira del papa León XIV en el país.
Argentina se prepara para la primera visita oficial del papa León XIV, una ocasión histórica ya que el último viaje de un Obispo de Roma al país fue en 1987, con Juan Pablo II. En ese contexto el presidente Javier Milei será el anfitrión y protagonizará dos cadenas nacionales.
El primer mensaje será emitido cerca de las 18 del domingo 8 de noviembre, cuando el papa León XIV ya esté en suelo argentino. De hecho, fuentes citadas por el sitio MDZ Online confirmaron que se emitirá desde Casa Rosada tras la reunión bilateral que mantendrán los dos jefes de Estado.
A propósito de la bienvenida en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires, el canciller Pablo Quirno confirmó este lunes que el Pontífice "va a ser recibido por el presidente" Javier Milei, para luego dirigirse a Casa Rosada.
Ese mismo día está pautada una reunión de bienvenida a las 18.30 en el Palacio Libertad, que es el nombre actual del imponente edificio del Correo Central, ubicado en las avenidas Corrientes y Eduardo Madero, en el Bajo de la Ciudad de Buenos Aires.
El Gobierno invitó a todos los diputados y senadores nacionales, propios y ajenos, para asistir al agasajo. También está invitada la vicepresidenta Victoria Villarruel, que fue agregada a último momento junto con los 23 gobernadores de las provincias y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, además de los jueces de la Corte Suprema.
El encuentro será de carácter protocolar y diplomático, con la presencia de los embajadores acreditados en Argentina, el Nuncio Apostólico (que es el representante del Vaticano), jefes militares y de las fuerzas de seguridad, rectores de universidades, presidentes de cámaras empresarias y referentes sindicales.
Al día siguiente se espera que el papa León XIV rece una misa en el Monumento a los Españoles, sobre la Avenida del Libertador, en Palermo, de la cual también serán partícipes el Presidente y sus funcionarios, incluida Victoria Villarruel, quien al verse dejada de lado por el Gobierno llegó pedir una audiencia en el Palacio de la Nunciatura para verse especialmente con el santo padre.
Pero la misa está en la agenda y el día incluirá shows musicales, y lo que fue descrito como "una cadena nacional informal" que no protagonizará específicamente el Presidente sino el evento histórico que es la visita del papa León XIV a nuestro país.
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