Habrá dos cadenas nacionales por la visita del papa León XIV a la Argentina: cuándo hablará Javier Milei

El encuentro será de carácter protocolar y diplomático, con la presencia de los embajadores acreditados en Argentina, el Nuncio Apostólico (que es el representante del Vaticano), jefes militares y de las fuerzas de seguridad, rectores de universidades, presidentes de cámaras empresarias y referentes sindicales.

Al día siguiente se espera que el papa León XIV rece una misa en el Monumento a los Españoles, sobre la Avenida del Libertador, en Palermo, de la cual también serán partícipes el Presidente y sus funcionarios, incluida Victoria Villarruel, quien al verse dejada de lado por el Gobierno llegó pedir una audiencia en el Palacio de la Nunciatura para verse especialmente con el santo padre.

Pero la misa está en la agenda y el día incluirá shows musicales, y lo que fue descrito como "una cadena nacional informal" que no protagonizará específicamente el Presidente sino el evento histórico que es la visita del papa León XIV a nuestro país.