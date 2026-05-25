Villa Gesell: elaboraron un sandwich de miga de seis metros de largo para celebrar el 25 de Mayo
Residentes y turistas se reunieron este fin de semana largo en Villa Gesell para La Criolla, un evento que mezcla el espíritu gregario y la gastronomía local.
Vecinos y visitantes se reunieron en Villa Gesell durante el fin de semana largo del 25 de Mayo para celebrar la 10a edición de La Criolla, un evento de gastronomía que este año fue escenario de un nuevo récord el domingo, cuando presentaron un sandwich de miga de seis metros.
Es difícil calcular cuánta gente acudió al predio donde se realizó el evento, pero una cosa es segura: el domingo hubo suficiente sandwich de miga para todos gracias al trabajo de “La Tabla” y “Tuty”, que unieron fuerzas para crear "El Chacarero".
Medios de Villa Gesell informaron que el "mega sandwich" tenía cuatro capas con jamón, queso, huevo duro, tomate y lechuga. Además de ser el más largo del que se tenga registro en toda la historia de la localidad bonaerense, podría ser considerado el más extenso del país.
Sus creadores ya anunciaron que el año que viene intentarán superarse con un sandwich de miga aún más largo.
"La Criolla" empezó como un evento por el 25 de Mayo en el partido bonaerense de Villa Gesell, pero a lo largo de una década se convirtió en un clásico para disfrutar de la gastronomía y el espíritu gregario aún cuando se terminó la temporada turística.
Se espera que este lunes, 25 de Mayo, sigan los festejos con música en vivo y shows de danza.
Mientras se escucha el folklore en Villa Gesell, desde la Ciudad de Buenos Aires la cuenta institucional de Casa Rosada compartió este lunes un video hecho con los personajes de Lego para conmemorar el 216o aniversario de la Revolución de Mayo.
El video generado con inteligencia artificial está ambientado en el 25 de mayo de 1810 y arranca en la Sala Capitular del Cabildo de Buenos Aires, donde Manuel Belgrano versión Lego escribe una pregunta: "¿Cómo se verá la Argentina en el futuro?".
A partir de allí, la animación traslada al muñeco de Belgrano hasta el presente para cerrar la secuencia con la frase: "Siguiendo el camino de los próceres".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario