Villa Gesell: elaboraron un sandwich de miga de seis metros de largo para celebrar el 25 de Mayo

"La Criolla" empezó como un evento por el 25 de Mayo en el partido bonaerense de Villa Gesell, pero a lo largo de una década se convirtió en un clásico para disfrutar de la gastronomía y el espíritu gregario aún cuando se terminó la temporada turística.

Se espera que este lunes, 25 de Mayo, sigan los festejos con música en vivo y shows de danza.

Mientras se escucha el folklore en Villa Gesell, desde la Ciudad de Buenos Aires la cuenta institucional de Casa Rosada compartió este lunes un video hecho con los personajes de Lego para conmemorar el 216o aniversario de la Revolución de Mayo.

lego milei

El video generado con inteligencia artificial está ambientado en el 25 de mayo de 1810 y arranca en la Sala Capitular del Cabildo de Buenos Aires, donde Manuel Belgrano versión Lego escribe una pregunta: "¿Cómo se verá la Argentina en el futuro?".

A partir de allí, la animación traslada al muñeco de Belgrano hasta el presente para cerrar la secuencia con la frase: "Siguiendo el camino de los próceres".