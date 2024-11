El truco casero que ayuda a limpiar al extremo el horno

El tiktoker comenzó “Primero sacó la puerta para limpiar cómodo. ¿Sabías que esta goma se puede sacar así de fácil? La dejo en remojo con agua caliente”. Todos los detalles que restan te los contamos en esta nota.

¿Qué necesito para hacer el truco definitivo y dejar mi horno como nuevo?

Si creés que tu horno es un caso perdido, quedate mirando e implementá esta limpieza! : : Lo conseguís en cualquier ferretería o por internet. Yo compré estos chiquitos que son más fáciles de maniobrar, pero hay de todo tipo y te van a servir para múltiples superficies Lo importante es utilizarlo inclinado y evitarlo en superficies muy delicadas como el acero inoxidable. Va perfecto y no daña para nada en superficies como vidrio o el interior del horno y la puerta que son enlozados : Al igual que el raspador, en una superficie resistente y/o vidrio hace maravillas sin rayar. Pero no la uses para limpiar acero inoxidable : 40% agua, 60% vinagre de alcohol, 1 cucharita de detergente : Parece engorroso pero con las herramientas adecuadas, el trabajo se reduce un montón!A medida que rociaba y dejaba actuar, iba pasando el raspador. Creeme, que una vez que levantás la costra más externa, el resto sale mucho más fácil! Y en esto, el raspador me ahorró muchísimo trabajo El pulverizador de agua, vinagre y detergente es maravilloso y va aflojando la grasa a medida que lo aplicásLa esponja meátlica te va a permitir arrastrar la grasa de zonas difíciles de acceder ? Queda a criterio de cada uno. Si lo utilizás, dejalo actuar unos minutos y hacelo en un lugar con ventilación porque es fuerte. Después podés ayudarte con el raspador para retirar las costras y la esponja metálica para terminar de limpiar y llegar a esquinas y lugares de difícil acceso : Sabías que así de fácil para limpiarla bien? Este es un dato que no muchos conocen!