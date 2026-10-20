El Vaticano envía una nueva misión a la Argentina y reaviva las expectativas por la llegada del papa León XIV

Los preparativos oficiales apuntan a que el pontífice llegue a territorio argentino el próximo 8 de noviembre para permanecer hasta el día 11, en el marco de una agenda que prevé paradas de alto contenido simbólico, como el Cottolengo Don Orione aunque aún no se sabe qué pasará con la visita que tenía programada a la Cárcel de Devoto ahora que los internos están siendo trasladados. Si bien la Santa Sede aún mantiene la prudencia y no emitió una confirmación definitiva, el avance operativo de la delegación es leído como una señal contundente de que el viaje continúa en pie.