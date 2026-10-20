El Vaticano envía una nueva misión a la Argentina y reaviva las expectativas por la llegada del papa León XIV
La Santa Sede confirmó el envío de una delegación para coordinar los detalles de la visita apostólica prevista para noviembre, pese al postoperatorio del pontífice.
A pesar de la incertidumbre generada en las últimas semanas por su estado de salud, la llegada del papa León XIV a la Argentina sumó un nuevo indicio favorable. El Vaticano confirmó que enviará a fines de octubre una nueva misión de avanzada al país para ultimar los detalles logísticos y de seguridad de la gira sudamericana, que también contempla escalas en Uruguay y Perú.
Los preparativos oficiales apuntan a que el pontífice llegue a territorio argentino el próximo 8 de noviembre para permanecer hasta el día 11, en el marco de una agenda que prevé paradas de alto contenido simbólico, como el Cottolengo Don Orione aunque aún no se sabe qué pasará con la visita que tenía programada a la Cárcel de Devoto ahora que los internos están siendo trasladados. Si bien la Santa Sede aún mantiene la prudencia y no emitió una confirmación definitiva, el avance operativo de la delegación es leído como una señal contundente de que el viaje continúa en pie.
La recuperación tras la intervención quirúrgica
La organización de la gira quedó en el centro de la atención pública luego de que el sumo pontífice, de 71 años, fuera sometido el pasado 13 de octubre a una intervención quirúrgica en el Hospital Gemelli de Roma, donde se le extirpó un lóbulo del pulmón derecho tras ser diagnosticado con un adenocarcinoma.
Sin embargo, la evolución médica trajo alivio en los diferentes frentes diplomáticos. Tras recibir el alta hospitalaria y reaparecer públicamente para presidir el rezo del Ángelus, el Vaticano informó que el Papa retomará gradualmente sus actividades oficiales en el Palacio Apostólico, mientras que el equipo médico que lo intervino señaló que, desde el punto de vista clínico, no existen objeciones formales para suspender el viaje internacional, supeditando la decisión final a su evolución física de las próximas semanas.
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