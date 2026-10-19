Tras el alta, el papa León XIV retoma su agenda: que hará durante esta semana

"En el momento del alta hospitalaria, León se encontraba en unas condiciones clínicas absolutamente satisfactorias. Sus análisis de sangre eran completamente normales y la función cardíaca estaba en orden", contó su cirujano Stefano Margaritora durante una entrevista.

El papa León XIV junto al cirujano que lo operó.

Por lo que su estado de salud es "bueno", en palabras del profesional. También contó que el tumor maligno de pulmón fue encontrado de casualidad durante un examen rutinario, ya que este tipo de tumor, "sobre todo en sus fases iniciales, no produce síntomas, como hemos visto en el caso del Santo Padre, que no presentaba ningún síntoma respiratorio y se encontraba perfectamente".