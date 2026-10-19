Tras el alta, el papa León XIV retoma su agenda: que hará durante esta semana
El papa León XIV participará de la audiencia general en la Plaza de San Pedro donde todos los miércoles se reúnen miles de fieles.
Tras ser dado de alta el sábado, el papa León XIV continuará su recuperación en el Vaticano y desde la Santa Sede confirmaron que estará presente este miércoles en la audiencia general en la plaza de San Pedro.
De acuerdo a un nuevo comunicadodifundido por la oficina de Prensa de la Santa Sede, el Sumo Pontífice permanecerá en el Vaticano aproximadamente durante 10 días y no irá a su residencia en Castel Gandolfo donde, desde el inicio de su pontificado, permanece los lunes y martes por la noche para trabajar y descansar.
Ante esto, se confirmó que este miércoles volverá a ver a la multitud de fieles en la plaza, en la audiencia general en la Plaza de San Pedro, aunque no confirmaron si realizará su habitual recorrido entre la gente en el papamóvil. Su segunda aparición ante una multitud se da después de haber dado su primer Ángelus el domingo. El día sábado fue dado de alta del Hospital Gemelli en Roma, donde fue operado para extirparle un adenocarcinoma del pulmón.
El Vaticano anunció además que "proporcionará más actualizaciones sobre otras actividades en las próximas horas y en los próximos días" y detalló que en la actualidad “no hay ninguna previsión en relación con la visita del Papa a Asís, programada para el 27 de noviembre”, para lo que será la conclusión del evento Paz Desarmada y Desarmante, organizado por la Comunidad de Sant’Egidio para conmemorar los 40 años del evento conocido como el Espíritu de Asís con Juan Pablo II.
El papa León XIV en Sudamérica
El médico cirujano que operó a León XIV la semana pasada aseguró que "no hay motivos clínicos" para que el Papa no realice su viaje a Uruguay, Argentina y Perú previsto para noviembre. Además explicó que la operación fue exitosa, ya que es crucial detectar a tiempo el cáncer de pulmón en sus inicios.
"En el momento del alta hospitalaria, León se encontraba en unas condiciones clínicas absolutamente satisfactorias. Sus análisis de sangre eran completamente normales y la función cardíaca estaba en orden", contó su cirujano Stefano Margaritora durante una entrevista.
Por lo que su estado de salud es "bueno", en palabras del profesional. También contó que el tumor maligno de pulmón fue encontrado de casualidad durante un examen rutinario, ya que este tipo de tumor, "sobre todo en sus fases iniciales, no produce síntomas, como hemos visto en el caso del Santo Padre, que no presentaba ningún síntoma respiratorio y se encontraba perfectamente".
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