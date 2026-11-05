El Vaticano pidió que el papa León XIV pueda mantener un contacto cercano con los fieles en sus recorridas
A días de la visita del papa León XIV comenzaron a con coerse algunos detalles clave de la organización y de las actividades que desarrollará.
El Vaticano realizó un pedido especial a los organizadores de la visita que realizará a la Argentina entre el 8 y 11 de noviembre próximos. Desde la Santa Sede pidieron que durante sus recorridos en el papamóvil el papa León XIV pueda acercarse a los fieles.
Así lo confirmó el ministro de Vinculación y Gestión Institucional de Córdoba, Miguel Siciliano, mientras avanzan los trabajos para la multitudinaria misa que se realizará en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) de esa provincia.
En diálogo con Eldoce, Siciliano explicó que uno de los objetivos es garantizar que quienes asistan puedan ver al Papa, incluso desde los sectores más alejados del predio. En ese sentido, el Pontífice “recorrerá en el papamóvil los cuadrantes" y el Vaticano "pidió que tenga contacto con la gente”.
Cortes de calle por la visita del papa León XIV
La visita del papa León XIV obligó a desplegar fuertes operativos en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la provincia de Buenos Aires.
En la Ciudad, por los operativos de armado y montaje de estructuras y los requerimientos de seguridad del operativo que lleva adelante la Ciudad, desde este jueves se encuentran totalmente cortadas las siguientes calles:
- Avenida Del Libertador, entre Avenida Sarmiento y Olleros (sin obstruir el paso sobre Olleros).
- Sarmiento, entre Santa Fe y F. Alcorta
- Gorostiaga, entre Del Libertador Av. y Migueletes
- Maure, entre Del Libertador y Migueletes
- Jorge Newbery, entre Del Libertador y Migueletes
- Benjamín Matienzo, entre Del Libertador y Migueletes
- San Benito de Palermo, entre Del Libertador y Migueletes
- Ortega y Gasset, entre Del Libertador y Migueletes
- Marcelino Freyre, entre Dorrego e Infanta Isabel
- Infanta Isabel entre Marcelino Freyre y Del Libertador
- Iraola, entre Pedro Montt y Holmberg
- Pedro Montt entre Infanta Isabel e Iraola
- Sinclair entre Infanta Isabel y Juncal
- Dorrego, entre Del libertador y Figueroa Alcorta *Sentido Av. Santa Fe*
- John Fitzgerald Kennedy, entre Iraola y Cerviño
- Godoy Cruz, entre Del Libertador y Juncal
- Juan Francisco Seguí, entre Sinclair y Kennedy
- Juan Buschiazzo, entre Del Libertador y Seguí
- Fray Justo Santamaria de Oro entre Del Libertador y Juncal
- Demaría, entre Sinclair y Kennedy
- Cerviño, entre Dorrego y Kennedy
- Colombia, entre Cerviño y Seguí
- Paseo Ucrania, entre Del Libertador e Iraola
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