Durante la visita del papa León XIV las fuerzas de seguridad utilizarán inhibidores para derribar drones

Las consecuencias dependen de las características técnicas de cada equipo y de las funciones de seguridad que tenga configuradas. Algunos drones están programados para regresar automáticamente al punto de despegue cuando pierden la comunicación; otros pueden quedarse suspendidos en el aire o iniciar un aterrizaje automático.

Si también se interfieren las señales de navegación satelital, el aparato puede tener dificultades para determinar su ubicación y ejecutar las maniobras previstas.

Por eso, la activación de un inhibidor no significa necesariamente que el drone vaya a desplomarse. Su comportamiento dependerá del tipo de interferencia, del modelo y de sus mecanismos de emergencia.

Estos equipos pueden presentarse en distintos formatos. Algunos son portátiles y tienen una apariencia similar a la de un fusil, mientras que otros son sistemas fijos que utilizan antenas para proteger un perímetro determinado.

En la Argentina, Gendarmería Nacional y el Ejército ya utilizaron inhibidores de drones durante operativos de seguridad en las inmediaciones del Congreso, en el marco de las aperturas de sesiones legislativas de 2024 y 2025.

Cambió el pronóstico y un frío invernal recibirá al papa León XIV en Buenos Aires.

Quienes ingresen con un drone en un área restringida se exponen a que el aparato sea neutralizado mediante interferencias electrónicas. El incumplimiento también puede tener consecuencias legales. El Decreto 816/2024, que regula las infracciones de la aviación civil, contempla las operaciones no autorizadas de drones en zonas restringidas entre las infracciones muy graves. Según las circunstancias, pueden aplicarse multas e incluso la inhabilitación de las licencias o autorizaciones correspondientes.

Por otra parte, el Decreto 1334/2026 amplió las reglas de protección aeroespacial y habilitó el derribo de aeronaves declaradas hostiles bajo condiciones excepcionales y como último recurso. Esto no significa que cualquier drone que viole una restricción vaya a ser derribado automáticamente: la medida contempla requisitos específicos vinculados con amenazas graves contra las personas.