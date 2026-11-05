Durante la visita del papa León XIV las fuerzas de seguridad utilizarán inhibidores para derribar drones
La organización estableció zonas aéreas restringidas en torno a las actividades del papa León XIV y estará prohibido el uso de drones para captar imágenes.
A días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, las fuerzas de seguridad se preparan para montar un impresionante operativo de seguridad ante las masivas movilizaciones que se esperan en cada una de las actividades del Sumo Pontífice. Entre las medidas que dispusieron las autoridades encargadas de la organización y de la seguridad se dispuso el uso de inhibidores para impedir el uso de drones.
La prohibición alcanzará tanto a particulares como a medios de comunicación que pretendan utilizar estos dispositivos para tomar imágenes de las actividades que desarollará el Papa. Los aparatos que sobrevuelen las zonas protegidas podrán ser neutralizados mediante inhibidores de señales, equipos capaces de interferir las comunicaciones entre el drone y su operador.
En ese sentido el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, fue contundente al referirse al operativo previsto en Claypole, donde León XIV visitará el Cottolengo Don Orione: “No se podrá volar drones: ni los medios ni la gente. Los que haya serán inhibidos por seguridad y caerán”.
La seguridad del papa Léon XIV
Los inhibidores son dispositivos electrónicos diseñados para impedir que una aeronave no tripulada opere normalmente dentro de un área determinada. Para hacerlo, emiten señales de radiofrecuencia que interfieren en las comunicaciones utilizadas por el drone para recibir instrucciones del control remoto y transmitir imágenes.
La mayoría de los modelos comerciales funcionan mediante un enlace inalámbrico entre el aparato y el operador. Cuando un inhibidor interfiere esa conexión, el piloto puede perder la capacidad de dirigir el dispositivo, modificar su trayectoria o recibir las imágenes captadas por la cámara.
Las consecuencias dependen de las características técnicas de cada equipo y de las funciones de seguridad que tenga configuradas. Algunos drones están programados para regresar automáticamente al punto de despegue cuando pierden la comunicación; otros pueden quedarse suspendidos en el aire o iniciar un aterrizaje automático.
Si también se interfieren las señales de navegación satelital, el aparato puede tener dificultades para determinar su ubicación y ejecutar las maniobras previstas.
Por eso, la activación de un inhibidor no significa necesariamente que el drone vaya a desplomarse. Su comportamiento dependerá del tipo de interferencia, del modelo y de sus mecanismos de emergencia.
Estos equipos pueden presentarse en distintos formatos. Algunos son portátiles y tienen una apariencia similar a la de un fusil, mientras que otros son sistemas fijos que utilizan antenas para proteger un perímetro determinado.
En la Argentina, Gendarmería Nacional y el Ejército ya utilizaron inhibidores de drones durante operativos de seguridad en las inmediaciones del Congreso, en el marco de las aperturas de sesiones legislativas de 2024 y 2025.
Quienes ingresen con un drone en un área restringida se exponen a que el aparato sea neutralizado mediante interferencias electrónicas. El incumplimiento también puede tener consecuencias legales. El Decreto 816/2024, que regula las infracciones de la aviación civil, contempla las operaciones no autorizadas de drones en zonas restringidas entre las infracciones muy graves. Según las circunstancias, pueden aplicarse multas e incluso la inhabilitación de las licencias o autorizaciones correspondientes.
Por otra parte, el Decreto 1334/2026 amplió las reglas de protección aeroespacial y habilitó el derribo de aeronaves declaradas hostiles bajo condiciones excepcionales y como último recurso. Esto no significa que cualquier drone que viole una restricción vaya a ser derribado automáticamente: la medida contempla requisitos específicos vinculados con amenazas graves contra las personas.
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