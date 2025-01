El video del joven que atropelló y mató a una mujer y su hija en Rosario, manejando con una influencer a "upa"

"No estoy muerta de milagro", publicó @giovitaaaa_, en una foto en el que muestra una herida presuntamente provocada en un choque.

image.png

Al mismo tiempo, en las redes sociales se viralizó un video de esta joven, que aparece en las piernas del imputado por el choque, mientras este maneja en plena vía pública.

influencer rosario choque

Impactante testimonio de un testigo de la tragedia en Rosario

Tras lo ocurrido, los medios locales entrevistaron a Federico, uno de los pocos testigos que presenció la dura tragedia. Sus palabras fueron realmente estremecedoras: "Estaba con el monopatín todavía encendido, por lo que fui la tercera persona en llegar... fue impresionante porque el papá de la china vino desconsolado a pegarle al conductor del vehículo, gritándole que lo había dejado sin hija, todavía me tiembla la voz cuando me acuerdo".

Seguidamente, aportó más detalles: "Estaba la cabeza ahí, el cuerpo ahí, las piernas estaban por otro lado que no las vi", indicando con su mano diferentes lugares en relación a los restos de la mujer. "A la nena no me acerqué, pero el cuerpo estaba entre el cordón y los autos", sumó.

Entorno al esposo y padre que vio morir a su familia, Federico relató: "Estaba desconsolado. Vino un policía que lo sacó de encima para que no lo mate (al conductor), porque lo iba a matar. Y lloraba desconsolado. Encima el policía lo abrazaba y lloraba, decía 'me dejaste sin hija, me dejaste sin hija', una cosa inolvidable".

"El conductor se bajó como atontado y ahí fue cuando recibió un montón de trompadas. Después de un minuto y medio decidí alejarme porque no podía hacer nada", continuó contando. "Estos son cosas de pendejos, un pibito de 23, 24 años con otro corriendo", señaló.

atropello en rosario testimonio.mp4