El video de la fuga de los sicarios que asesinaron a un narco uruguayo en Palermo

Video: así fue la fuga de los sicarios de Palermo

Luego de recibir un llamado al 911, efectivos de la Policía de la Ciudad desplegaron un operativo en la zona y, a partir de las declaraciones aportadas por testigos, detuvieron a dos sospechosos.

Poco después, en las inmediaciones de las avenidas Santa Fe y Bullrich, frente al Regimiento de Infantería 1 "Patricios", los efectivos hallaron un arma de fuego la cual habría sido descartada durante la fuga.

El arma encontrada a pocas cuadras del sitio del crimen

A su vez, en un auto que habría sido usado por los sospechosos, también encontraron otro revólver. Ambas armas serán sometidas a distintos peritajes para determinar si fueros utilizadas en el homicidio, además de buscar posibles huellas, rastros genéticos y coincidencias balísticas con los proyectiles y las vainas halladas en el departamento.

El ataque: un modus operandi planificado y con varios interrogantes

El caso arrojó indicios de un presunto crimen mafioso desde un primer momento y el modus operandi del ataque despertó sospechas entre los investigadores.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, entre tres y cuatro hombres encapuchados ingresaron a la vivienda sin forzar ninguna puerta. Se trata de un inmueble situado en un edificio departamentos destinados al alquiler temporario, cuyo acceso cuenta con una cerradura digital con clave numérica. El propio departamento de la víctima también tenía un sistema de ingreso similar.

Los atacantes aparentemente conocían el lugar y sabían exactamente hacia dónde dirigirse. Una vez dentro, fueron directamente a buscar a la víctima y le dispararon, mientras que su esposa no fue atacada.

Uno de los principales interrogantes a resolver es cómo obtuvieron los códigos para ingresar al edificio y al departamento.

Otro de los puntos es la contradicción en el accionar. La secuencia previa al crimen muestra un accionar elaborado y planificado. Sin embargo, después del homicidio, la conducta de los sospechosos fue desordenada: escaparon corriendo por la calle, descartaron un arma en un lugar donde podía ser encontrada y abandonaron un auto en el que había otro revólver.

Por el momento, trascendió que los sicarios serían oriundos del sur del Conurbano bonaerense y que habrían utilizado armas con silenciador.

El prontuario de la víctima: drogas, homicidios y múltiples detenciones en Uruguay

Carlos Andrés Migales Viera, de 31 años y nacionalidad uruguaya, fue asesinado a balazos en un departamento de Palermo

Carlos Andrés Migales Viera contaba con un extenso prontuario registrado en Montevideo, con antecedentes que se remontan a cuando tenía apenas 15 años.

Su primera detención se produjo en junio de 2009. Al año siguiente fue registrado por una causa de rapiña y Lugo acumuló otros antecedentes: una fuga de una comisaría, episodios de desorden e incautaciones de drogas.

En 2016 aparecen nuevas detenciones relacionadas con la venta de drogas. En 2024, fue detenido por un homicidio agravado. Su historial también incluye investigaciones por disparos con arma de fuego, otro homicidio, lesiones y delitos contra la propiedad.

Mientras los investigadores reconstruyen sus últimos movimientos, la causa permanece a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 26, encabezado por Damián Ignacio Kirszenbaum. Además, continúa la búsqueda de un tercer sospechoso.