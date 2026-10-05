El video de la fuga de los sicarios que asesinaron a un narco uruguayo en Palermo
Una vecina filmó a los sospechosos en plena fuga. Por el crimen hay dos detenidos y buscan a un tercer sospechoso.
Carlos Andrés Migales Viera, de 31 años y nacionalidad uruguaya, fue asesinado a balazos frente a su esposa dentro de un departamento en el barrio porteño de Palermo y por el crimen hay dos sospechosos detenidos. Mientras avanza la investigación, se conoció un video que muestra la fuga de los presuntos asesinos.
El episodio ocurrió el domingo a la madrugada dentro de la vivienda ubicada en el segundo piso de un edificio sobre la calle Costa Rica 5601, donde Migales Viera vivía desde hace pocos días junto a su esposa, María Mercedes, de 27 años, también uruguaya, quien resultó ilesa.
En el marco de la investigación del homicidio, en las últimas horas salió a la luz un video que logró captar el momento de la fuga de los sospechosos.
Video: así fue la fuga de los sicarios de Palermo
De acuerdo con lo que se observa en las imágenes, se trata de tres individuos, todos con sus rostros cubiertos, que corrían por la vía pública minutos después del asesinato de Migales Viera.
Las imágenes del escape de los presuntos sicarios fueron registradas por una vecina: “¡Tengo fotos, hijos de p...!”, les gritó desde su balcón mientras los sospechosos continuaban con la huida.
Luego de recibir un llamado al 911, efectivos de la Policía de la Ciudad desplegaron un operativo en la zona y, a partir de las declaraciones aportadas por testigos, detuvieron a dos sospechosos.
Poco después, en las inmediaciones de las avenidas Santa Fe y Bullrich, frente al Regimiento de Infantería 1 "Patricios", los efectivos hallaron un arma de fuego la cual habría sido descartada durante la fuga.
A su vez, en un auto que habría sido usado por los sospechosos, también encontraron otro revólver. Ambas armas serán sometidas a distintos peritajes para determinar si fueros utilizadas en el homicidio, además de buscar posibles huellas, rastros genéticos y coincidencias balísticas con los proyectiles y las vainas halladas en el departamento.
El ataque: un modus operandi planificado y con varios interrogantes
El caso arrojó indicios de un presunto crimen mafioso desde un primer momento y el modus operandi del ataque despertó sospechas entre los investigadores.
De acuerdo con la reconstrucción preliminar, entre tres y cuatro hombres encapuchados ingresaron a la vivienda sin forzar ninguna puerta. Se trata de un inmueble situado en un edificio departamentos destinados al alquiler temporario, cuyo acceso cuenta con una cerradura digital con clave numérica. El propio departamento de la víctima también tenía un sistema de ingreso similar.
Los atacantes aparentemente conocían el lugar y sabían exactamente hacia dónde dirigirse. Una vez dentro, fueron directamente a buscar a la víctima y le dispararon, mientras que su esposa no fue atacada.
Uno de los principales interrogantes a resolver es cómo obtuvieron los códigos para ingresar al edificio y al departamento.
Otro de los puntos es la contradicción en el accionar. La secuencia previa al crimen muestra un accionar elaborado y planificado. Sin embargo, después del homicidio, la conducta de los sospechosos fue desordenada: escaparon corriendo por la calle, descartaron un arma en un lugar donde podía ser encontrada y abandonaron un auto en el que había otro revólver.
Por el momento, trascendió que los sicarios serían oriundos del sur del Conurbano bonaerense y que habrían utilizado armas con silenciador.
El prontuario de la víctima: drogas, homicidios y múltiples detenciones en Uruguay
Carlos Andrés Migales Viera contaba con un extenso prontuario registrado en Montevideo, con antecedentes que se remontan a cuando tenía apenas 15 años.
Su primera detención se produjo en junio de 2009. Al año siguiente fue registrado por una causa de rapiña y Lugo acumuló otros antecedentes: una fuga de una comisaría, episodios de desorden e incautaciones de drogas.
En 2016 aparecen nuevas detenciones relacionadas con la venta de drogas. En 2024, fue detenido por un homicidio agravado. Su historial también incluye investigaciones por disparos con arma de fuego, otro homicidio, lesiones y delitos contra la propiedad.
Mientras los investigadores reconstruyen sus últimos movimientos, la causa permanece a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 26, encabezado por Damián Ignacio Kirszenbaum. Además, continúa la búsqueda de un tercer sospechoso.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario