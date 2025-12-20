Captan in fraganti a dos arrebatadores en pleno Microcentro porteño: el video

Dos jóvenes fueron detenidos por la Policía de la Ciudad tras un robo en pleno Microcentro porteño, gracias a la vigilancia de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU). Todo ocurrió en la esquina de la avenida Roque Sáenz Peña y Esmeralda, cuando los ladrones se acercaron a una mujer y, tras un breve forcejeo, le arrebataron una cadenita. La víctima quedó en shock mientras ellos escapaban corriendo hacia la boca de la estación Diagonal Norte de la Línea C.