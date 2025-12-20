Captan in fraganti a dos arrebatadores en pleno Microcentro porteño: el video
La Policía de la Ciudad actuó rápido tras un arrebato en Roque Sáenz Peña y Esmeralda.
Dos jóvenes fueron detenidos por la Policía de la Ciudad tras un robo en pleno Microcentro porteño, gracias a la vigilancia de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU). Todo ocurrió en la esquina de la avenida Roque Sáenz Peña y Esmeralda, cuando los ladrones se acercaron a una mujer y, tras un breve forcejeo, le arrebataron una cadenita. La víctima quedó en shock mientras ellos escapaban corriendo hacia la boca de la estación Diagonal Norte de la Línea C.
Los operadores del CMU no perdieron detalle. Desde los pasillos del nodo Obelisco hasta la estación 9 de Julio de la Línea D, cada movimiento de los sospechosos fue seguido en tiempo real. La Policía de la Ciudad, guiada por las imágenes, interceptó a los ladrones en el andén antes de que pudieran escapar. Mientras tanto, otro móvil se encargó de asistir a la víctima, ofreciéndole contención y asistencia.
“Este es el trabajo que todos los días realiza la Policía de la Ciudad: tecnología y personal en calle coordinados. Para seguir mejorando sumamos 1.200 cámaras más al Sistema de Videovigilancia, ubicadas según el Mapa del Delito y la solicitud de los vecinos”, explicó el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, subrayando la importancia de la vigilancia y la planificación estratégica.
Tras las consultas con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 21 y la Secretaría Nº 165, las actuaciones fueron caratuladas como “Robo” y se avalaron las detenciones de los sospechosos, de 20 y 18 años. El episodio deja en evidencia cómo la combinación de tecnología y rapidez policial puede prevenir que delitos en zonas de alta circulación queden impunes, asegurando justicia y protección para vecinos y transeúntes.
